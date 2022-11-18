Снова на коне

В Восточно-Казахстанской области бесплатно делают операции по повторному протезированию.

Ежегодно в отделении ортопедии Восточно-Казахстанской областной больницы имплантируют около 500 эндопротезов тазобедренных и коленных суставов, сообщает пресс-служба филиала Фонда социального медицинского страхования по ВКО. Однако со временем они подлежат замене, так как даже качественные зарубежные протезы имеют определённый срок службы и изнашиваются.

Стоит такая операция дорого – порядка двух миллионов тенге. Но для тех, кто застрахован в системе обязательного социального медицинского страхования, эта высокотехнологичная медпомощь доступна в пакете ОСМС.

Житель села Куйган Тарбагатайского района, 60-летний Советкан Шектибаев, недавно воспользовался высокотехнологичной медицинской услугой по замене изношенного протеза коленного сустава. Это называется ревизионным протезированием. Мужчина признался, что очень доволен тем, что операцию провели бесплатно в рамках ОСМС.

– Я вернулся к обычной жизни, ведь для человека из села это очень важно. Я почти всегда был на коне – в буквальном смысле, и когда заболел, любое передвижение стало проблемой. Было больно, так как вся жидкость из коленных чашек пропала, что привело к деформации, – рассказал Советкан Шектибаев.

Сейчас он вновь самостоятельно управляется по дому, забыв про боль, и скачет на коне как ни в чём не бывало.

– В нашем отделении ежегодно имплантируется около 500 эндопротезов тазобедренных и коленных суставов. Со временем их необходимо менять, – комментирует заведующий отделением ортопедии ВК областной больницы Думан Бакербеков. – Даже высококачественные протезы производства Франции и США, которые, кстати, ставятся нашим пациентам, имеют продолжительность службы от 15 до 20 лет. Но этот срок могут сокращать низкая физическая активность пациента, хронические воспаления, сопутствующие заболевания, лишний вес, травмы и другие факторы.

По его словам, повторное протезирование является более сложным вмешательством и имеет больший риск осложнений по сравнению с первичным. Оно относится к высокотехнологичной медицинской помощи, в связи с тем, что в таких случаях предъявляются особые требования к технологии проведения, к материалам и оборудованию, к квалификации сотрудников.

Операцию осложняют рубцовые изменения тканей, истончение костей, образовавшиеся костные дефекты, прогрессирующие болезни пациента и т. д.

– Ежегодно в нашей больнице проводится около 30 ревизионных протезирований тазобедренных и коленных суставов. Иногда используются донорские имплантаты из нашего собственного банка костной ткани, заготовленные нашими же врачами. Стоимость операции по повторному протезированию составляет около двух миллионов тенге, но участники ОСМС получают эту помощь за счёт средств фонда, – отмечает врач.

Для увеличения срока службы эндопротеза заведующий отделением ортопедии ВК областной больницы Думан Бакербеков советует пациентам избегать инфекций, воспалений, следить за весом, вести активный образ жизни, но без чрезмерных нагрузок, заниматься профилактикой остеопороза и избегать травм. И современные качественные эндопротезы будут служить пациенту всю его жизнь, без замены.

Ания Есмухамет

Фото филиала ФСМС по ВКО