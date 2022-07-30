Снова можно стать студентом

Представители старшего поколения региона могут бесплатно получить дополнительное образование.

В Восточно-Казахстанском университете имени Сарсена Аманжолова действует проект «Серебряный университет». Его суть заключается в повышении качества жизни и социальной активности граждан старшего поколения, укреплении физического и душевного здоровья.

Теперь у жителей, достигших пенсионного возраста, есть возможность вновь окунуться в студенческую атмосферу и посещать обучающие курсы на безвозмездной основе. Можно записаться на курсы по следующим направлениям: IT-грамотность, иностранные языки, финансовая грамотность, лечебная и оздоровительная физкультура, основы предпринимательства, наследие Абая, краеведение, психология пожилого возраста и эмоциональное здоровье, техника написания мемуаров.

Участником образовательного процесса может стать любой пенсионер. Занятия проводятся от трёх до пяти раз в неделю, а продолжительность одного занятия составляет один академический час. Один учебный курс длится не более двух месяцев.

В 2021-2022 учебном году курсы в рамках реализации проекта «Серебряный университет» завершили 92 человека. На предстоящий учебный год заявки подали уже 37 неработающих пенсионеров вуза.

Контакты Ресурсного центра профессиональной подготовки и повышения квалификации: 8(7232) 25-22-84, 87478271419, 87055092111, 87087569071. Адрес электронной почты:resurscentr207@mail.ru.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова