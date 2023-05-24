Снижение со знаком плюс

Александра Исаева

Комплексный подход вывел работу межрайонной больницы района Алтай на новый уровень оказания медицинских услуг. Это привело к снижению уровня смертности от болезней системы кровообращения и травм.

За короткий срок районная медицина сделала существенный скачок в развитии – здесь появилось несколько современных и хорошо укомплектованных медицинских учреждений, благодаря которым пациенты могут получать необходимую медпомощь, не выезжая за пределы района Алтай. Об этом мы не раз сообщали на страницах газеты «Рудный Алтай».

Так, здесь работают инсультный центр и родильный дом третьего уровня, которые по своему оснащению не уступают ведущим клиникам крупных городов.

Если несколько лет назад инвалидизация перенёсших инсульт составляла 73 процента, то на сегодняшний день она снизилась до 32, – отметил главный врач межрайонной больницы района Алтай Олжас Нурекенов. – До открытия инсультного центра время транспортировки пациента до Усть-Каменогорска составляло до двух с половиной часов. Сегодня до начала оказания экстренной помощи при инсульте после КТ проходит 30 минут. Также за последние два года отмечается снижение смертности от болезней системы кровообращения на 45,8 процента, от травм и отравлений – на 15,2 процента.

Возможности оказания медицинской помощи значительно расширило открытие на базе больницы межрайонного центра чрескожного вмешательства с установкой ангиографа. Благодаря многофункциональному аппарату, который позволяет проводить высокоточную

диагностику и выполнять различные вмешательства при тромбозе сосудов, инсультах, инфарктах, разрывах сосудов и других заболеваниях, обследоваться и лечиться пациенты могут здесь. При помощи рентгеновского излучения и контрастного вещества он помогает визуализировать строение артерий и изучить распространённость патологического

процесса.

За последние два года проведено 220 коронографий и порядка 70 стентирований. К примеру, в 2022 году выполнены 1821 операция и манипуляция на опорно-двигательном аппарате, в 2021 году врачи районной больницы успешно внедрили один из видов специализированной медицинской помощи – трансуретральную резекцию предстательной железы, – добавил Олжас Нурекенов.

Стоит отметить, что специализированная медицинская помощь доступна не только жителям района Алтай, а также пациентам из Катон-Карагайского и Курчумского районов.

Останавливаться на достигнутых результатах в районе не собираются. Здесь намерены продолжить работу по таким приоритетным направлениям, как внедрение высокотехнологичных медицинских услуг, повышение уровня удовлетворённости населения качеством их оказания, привлечение медицинских кадров, а также обучение специалистов за рубежом. Планируется, что в этом году свою квалификацию повысят три специалиста межрайонной больницы района Алтай: акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, сонолог.

Параллельно в здании больницы проведут капитальный ремонт, а также оснастят новым оборудованием, предполагается, что здесь появится 40 единиц современной техники. На эти цели предусмотрено более 1,3 миллиарда тенге.

Александра Исаева

Фото предоставлено ОВП района Алтай

Район Алтай