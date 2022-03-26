Снимаем маски, господа!

На последнем заседании члены Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан приняли решение отменить обязательное ношение масок в помещениях.

В обоснованности решения сомневаться не приходится, так как такое предложение внёс Минздрав РК. С оговоркой – сохранить обязательное ношение масок в медицинских организациях, это касается персонала, сотрудников, пациентов и посетителей.

Носить или нет маски в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, в организованных коллективах, каждый должен решать сам, этот пункт носит рекомендательный характер.

Также разрешена кабинетная система обучения в организациях образования.

И ещё одно долгожданное решение – расширен контингент, кому положена бесплатная вакцинация препаратом Pfizer. В него включены получающие первичную вакцинацию, повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам, завершающие курс вакцинации, начатый за рубежом, а также все проходящие ревакцинацию против COVID-19. Иными словами – все желающие.

На заседании было отмечено, что одним из главных условий благополучной эпидемиологической ситуации является своевременная вакцинация и ревакцинация. Акиматам поручено взять на особый контроль прививочную кампанию.

Накануне в Казахстане за сутки выявили всего 22 новых факта заражения КВИ, в том числе два в Восточно-Казахстанской области. По республике выздоровели 645 человек (в ВКО – семь).

Всего с начала пандемии в Казахстане зафиксировано 1 304 983 случая заражения.

Восточно-Казахстанская область, как и все другие регионы страны, находится в «зелёной» зоне риска распространения КВИ.

Однако иммунизация не теряет своей актуальности. В Великобритании описан первый успешный случай использования вакцинации не для профилактики, а для лечения коронавирусной инфекции. Данный подход оказался эффективен при лечении пациента с редким наследственным иммунодефицитом. Теперь учёные надеются, что вакцинация сможет способствовать излечению других пациентов со схожими состояниями.

Клинический случай описывает мужчину 37 лет, у которого в течение семи с половиной месяцев были положительные результаты ПЦР-тестов на COVID-19. Добиться окончательной элиминации вируса из организма удалось после введения двух доз вакцины Pfizer. Как отмечают учёные, вакцинация позволила «перезапустить» иммунную систему пациента, и она сама справилась с инфекцией.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что опасность резкого роста числа случаев заражения КВИ сохранится, пока в мире не будет достигнут широкий охват прививками. По его словам, ВОЗ нацелена на достижение 70-процентного уровня вакцинации во всех странах к середине 2022 года. Пока рост числа случаев COVID-19 продолжается из-за широких вспышек заболевания в Азии и Европе. Также он добавил, что сейчас несколько стран сталкиваются «с самым высоким уровнем смертности за всё время с начала пандемии». По данным ВОЗ, к этой неделе по всему миру коронавирусной инфекцией заразились 470 839 745 человек, из них 6 092 933 умерли.

Примером опасений ВОЗ может служить Израиль, где власти снова могут ввести карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом. Здесь упавшие до рекордно низких значений показатели снова поползли вверх. И что больше всего волнует врачей – увеличился коэффициент заражаемости, теперь он выше единицы. Причина – в нежелании граждан вакцинироваться. Правительство Израиля провело специальное совещание о планах по борьбе с коронавирусом и введении ограничений. Пока планируется ввод масочного режима и сокращение массовых мероприятий. В больницах же готовятся к новой волне, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Тем временем американские учёные провели исследование, выявившее, что COVID-19 на 40 процентов увеличивает риск развития диабета. Причем проявляется «сахарная» болезнь через год после перенесённого коронавируса. При этом, чем тяжелее была перенесённая инфекция, тем серьёзнее может быть постковидный синдром. По словам учёных, защитить от таких последствий способна только вакцина.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников