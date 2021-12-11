Снежный барс – символ Казахстана

Красивый и редкий обитатель заснеженных вершин Алтая, занесённый в Красную книгу, впервые попал в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском районе в 2014 году. С тех пор он не однажды бывал в поле зрения и внимания защитников природы ВКО.

В ходе постоянного мониторинга среды обитания снежного барса на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка (ГНПП) впервые его обнаружили на хребте Южно-Алтайский. Оказалось, что это не единственное место, где пролегают тропы для излюбленных прогулок и обитания сильного и смелого хозяина гор. В 2020 году снежного барса три раза зафиксировали фотокамеры на известном для всех хребте Сарымсакты. Причём, он несколько раз становился героем непроизвольной фотоссесии в текущем году, подтверждая все ожидания местных специалистов. Удивительная природа Восточного Казахстана является пристанищем одного из ярких символов независимого государства, получившего всеобщее признание в мире.

Об этих и многих других уникальных фактах стало известно на брифинге в Региональной службе коммуникаций. К диалогу пригласила Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира. Руководитель инспекции Дилдабек Оразбаев вместе с коллегами подвели некоторые итоги за прошедший год и в целом за годы Независимости Республики Казахстан. В глобальном плане государственный суверенитет заложил основу для решения самых важных вопросов. А также позволил взять под надёжную охрану, создать условия для преумножения подлинного национального достояния, каким считается богатый растительный и животный мир.

В Восточном Казахстане уполномоченным органом по выполнению реализационных, контрольных, надзорных функций в области лесного хозяйства, животного мира, особо охраняемых природных территорий, их охраны, воспроизводства и рационального использования является территориальная инспекция. Она относится к Комитету лесного хозяйства и животного мира Министерства геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

– Площадь государственного лесного фонда ВКО составляет 3 млн 843 тыс. гектаров. В том числе территория, покрытая лесом, занимает 2 млн 209 тыс. гектаров. Показатель лесистости региона достигает 7,14 процента, – рассказал руководитель инспекции. – У нас находится более половины от общего запаса леса Казахстана. Причём он состоит из древесины ценных хвойных пород – сосны, пихты, ели, лиственницы, сосны сибирской. В общей сложности, площадь природоохранных территорий составляет 1 млн 680 тыс. 310 гектаров. Это по-настоящему ценное достояние страны.

В регионе имеется два государственных природных заповедника. В том числе Западно-Алтайский и широко известный Маркакольский заповедники. Есть два ГНПП – Катон-Карагайский нацпарк и нацпарк «Тарбагатай». Действует один государственный лесной резерват «Семей орманы». Дополняют список государственные природные заказники республиканского значения. Это Нижне-Тургусунский, Каратальские пески, Кулуджунский (зоологический), Тарбагатайский (зоологический), «Онтүстік Алтай» (комплексный). Есть памятник природы республиканского значения «Синегорская пихтовая роща». Руководители некоторых из них приняли участие в брифинге, ответили на вопросы.

В качестве спикеров выступили директор Катон-Карагайского ГНПП Жанболат Тыныбеков, директор нацпарка «Тарбагатай» Алибек Токымтаев, директор заповедника «Западно-Алтайский» Каирбек Орсаринов, исполняющий обязанности директора государственного природного заповедника «Маркакольский» Алишер Курманбаев, они рассказали о текущей работе, а также о планах как на близкую, так и на более отдалённую перспективу.

В частности, Жанболат Тыныбеков сообщил, что за последние годы в Катон-Карагайском нацпарке найдено пять новых, прежде неизвестных в нашей местности, видов птиц – большая чечевица, гуменник, белоглазая чернеть, черношейная поганка, краснокрылый стенолаз. Кроме того, успехом увенчались поиски шести новых видов уникальных растений. Подробнее об этом читайте в следующих номерах «Рудного Алтая».

Меир Токобаев

Фото из открытых источников