Снежная фантазия  

Жители села Калбатау использовали обилие снега с пользой, устроив районный конкурс на лучшую скульптуру.

Авторами зимних шедевров стали работники 30 организаций. Энтузиастам пришлось потрудиться не один час, чтобы возвести свои скульптуры как можно оригинальнее и красочнее.

Дед Мороз со Снегурочкой, павлины, пингвины, черепахи и многие другие снежные фигуры стали настоящим украшением парка имени Н. Садыкова, где проходил конкурс.

Победителей мероприятия определило жюри, исходя из качества и сложности работ, их реалистичности. Скульптуры в виде символа будущего года, тигра, добавили баллов участникам.

По словам конкурсантов, они ставили целью не только победить, но и подарить жителям района хорошее настроение – снежные и ледовые скульптуры ещё долго будут радовать посетителей парка.

По итогам конкурса первые три призовых места заняли коллективы средней школы имени Маяковского, пожарной части и отдела образования.

После вручения победителям дипломов и подарков акима района состоялась церемония зажжения огней на главной новогодней ёлке, установленной на центральной площади.

Бахыт Сарсембаева

Фото акимата Жарминского района

Жарминский район