Праздник

Снежная фантазия  

01.01.2022
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Жители села Калбатау использовали обилие снега с пользой, устроив районный конкурс на лучшую скульптуру.  

Авторами зимних шедевров стали работники 30 организаций. Энтузиастам пришлось потрудиться не один час, чтобы возвести свои скульптуры как можно оригинальнее и красочнее.  

Дед Мороз со Снегурочкой, павлины, пингвины, черепахи и многие другие снежные фигуры стали настоящим украшением парка имени Н. Садыкова, где проходил конкурс.  

Победителей мероприятия определило жюри, исходя из качества и сложности работ, их реалистичности. Скульптуры в виде символа будущего года, тигра, добавили баллов участникам.  

По словам конкурсантов, они ставили целью не только победить, но и подарить жителям района хорошее настроение – снежные и ледовые скульптуры ещё долго будут радовать посетителей парка.  

По итогам конкурса первые три призовых места заняли коллективы средней школы имени Маяковского, пожарной части и отдела образования.  

После вручения победителям дипломов и подарков акима района состоялась церемония зажжения огней на главной новогодней ёлке, установленной на центральной площади. 

Бахыт Сарсембаева  

Фото акимата Жарминского района  

Жарминский район  

01.01.2022
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