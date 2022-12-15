Ракурс

Снегопад, снегопад…

15.12.2022
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Обильный снегопад в регионе стал самой обсуждаемой темой начала зимы. Не успели восточноказахстанцы перевести дух после капризов погоды в ноябре, а декабрь продемонстрировал все прелести резко континентального климата. Справляются ли с натиском стихии коммунальные службы?

13 декабря Усть-Каменогорск буквально завалило снегом. Он шёл не переставая до 8 часов утра следующего дня. За сутки в областном центре выпало более полуметра снежного покрова. 14 декабря школьников города и нескольких районов области перевели на дистанционный формат обучения. Остальным горожанам утром пришлось пробиваться к месту работы сквозь высокие сугробы. При этом все коммунальные службы работали круглосуточно в усиленном режиме.

– Задействовано 86 единиц техники. В 4 утра 14 декабря 185 рабочих вышли на улицы города для уборки остановочных комплексов, тротуаров, пешеходных переходов и так далее. Все основные магистрали, по которым проходят автобусные маршруты, открыты. Работы будут продолжаться до полной очистки города от снега, – сообщил заместитель акима Усть-Каменогорска Денис Федченко.

Также он отметил, что при очистке снега на городских дорогах возникают препятствия, тормозящие работу. Основная из них – автомобили, припаркованные вдоль дорог, которые мешают спецтехнике.

– Хотелось бы обратиться к владельцам коммерческих объектов с просьбой – вывозить снег с их парковочных территорий. Это ваши парковочные карманы, вы просили их выделить и должны вывозить снег сами. Дворовые территории относятся к кондоминиумам, ОСИ или ПТ. Просьба и к этим службам – усилить работу, чтобы жителям было комфортно, – добавил Д. Федченко.

На возмущения горожан по поводу несвоевременной уборки снега и необходимости увеличения количества техники, руководство города заверило, что техники достаточно, и за этот период на ней успели очистить одну и ту же территорию по два, а то и три раза.

– Такие объёмы осадков выпадают один раз в пять лет. Увеличивать парк техники в несколько раз нецелесообразно, так она попросту будет простаивать – это бесполезная трата бюджетных средств. Проезд по всей территории города полностью обеспечен, все маршруты общественного транспорта на линии, – заявил директор ГКП «Таза Өскемен» Асхат Таженов.

По его словам, сейчас уборка снега в городе обеспечивается современной техникой, которая работает более эффективно и оперативно.

– И этот парк техники продолжит обновляться при поддержке государства. Согласно регламенту, машина, срок службы которой составляет свыше десяти лет, идёт на списание, – отметил Асхат Таженов. – У нас лишь около 5–7 процентов такой техники, но только потому, что она хорошо сохранилась. Остальная соответствует регламенту. Каждая единица перед началом работы проверяется механиками, заполняются соответствующие документы. После возвращения в бокс её вновь проверяют на предмет появления дефектов. Эти регламенты чётко соблюдаются.

Однако, несмотря на усиленную работу всех служб, многие жители города утром были вынуждены подолгу ждать автобусов.

– На 7 часов утра 14 декабря на маршрут выехало 207 автобусов. Тогда как должно 340. К 8 утра количество автобусов увеличилось до 222 единиц, при максимальном числе в 361 единицу. Причина возникшей ситуации проста – дефицит водительских кадров. В связи со сложностью получения водительской категории группы «D» молодые специалисты не идут к нам работать. Также наблюдается отток водителей по возрасту, – объяснил директор ТОО «Центр управления пассажирскими перевозками города Усть-Каменогорска» Нурсултан Карибеков.

Руководство города также напоминает коммерческим организациям о необходимости обеспечивать вывоз снега и уход за прилегающей территорией. Отмечается, что невыполнение данных обязательств влечёт за собой штрафы.

Меруерт Бахтиярова

Фото Altaynews.kz

15.12.2022
863

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