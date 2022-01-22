Снег, арыки и тяжёлая техника

В народе говорят, готовь сани летом, специалисты ЧС добавляют, а зимой готовься к паводку.

Помня уроки прошлых лет, в Семее обсудили готовность коммунальных служб и ЧС к возможным весенним паводкам. Уже с 20 января в городе начали кампанию по массовому вывозу снега с улиц частного сектора.

Именно этот участок городской территории наиболее уязвим в период обильных весенних паводков и таяния снега. И хотя в этом году осадков выпало немного, коммунальные службы опасаются, что жители частных домов снова «поплывут», как это бывает каждую весну. В ходе совещания аким Семея Бакытжан Байахметов неслучайно напомнил о прошлогодней ситуации, когда в начале весны многие улицы и дома были подтоплены, в некоторых районах приходилось даже эвакуировать людей.

– В этом году такой чрезвычайной ситуации нельзя допустить. Поэтому подготовку к противопаводковым действиям мы начинаем почти на месяц раньше, – пояснил он.

Основной акцент будет сделан именно на вывозе снега с улиц частного сектора. Это и удобнее, и затрат меньше, чем откачивать талые воды, пытаясь объять необъятное, выкачав глубокие и непроходимые лужи, больше похожие на грязные озёра.

На сегодняшний день коммунальными службами определены 57 городских улиц, которые вызывают вполне оправданные опасения об угрозе подтопления во время весеннего паводка. Дело в том, что здесь, как правило, вешним и талым водам просто некуда деться: нет арыков и стоков, чтобы вода уходила в сторону от дороги. Немало и таких случаев, когда местные жители сами построили дома и хозяйственные постройки на пути следования естественного стока дождевых и талых вод, создав, как следствие, угрозу подтопления всей округи.

Снег будет вывозиться с улиц посёлков Восход, Восточный, Мирный, Затон и острова Бейбітшілік. Уже с 20 января снеуборочная техника и дорожные рабочие занялись реализацией поставленных задач, перебросив основные силы в эти районы с центральных улиц.

Параллельно будут на регулярной основе проводиться работы по ликвидации точек наибольшего скопления снега и талых вод. Всё должны завершить до начала февраля. Сумма, предусмотренная в городском бюджете на вывоз снега, составляет 100 млн тенге.

Кроме того, возобновились работы по очистке арыков и водоотводов, протяжённость которых в Семее составляет 52 км. Арыки освобождают от льда, камыша и бытового мусора.

– В городе имеются отдельные участки, требующие содержание арыков. Это улицы Амбулаторная, Терешковой, Сейфуллина, Фестивальная. Расчёт на содержание арычной системы этих дополнительных участков составлен, работы включены в план финансирования на этот год, – отметил аким Семея.

Как сообщил заместитель акима Семея Димитрий Гариков, в 2022 году тендер на оказание услуг по содержанию и обслуживанию арыков на случай чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера был заключён с ТОО «КазЭкспоСервис». А на текущий ремонт и содержание арыков выделены средства в сумме 56,9 млн тенге, этот конкурс намечен на 1 марта, пока же работы возложены на ТОО «Зеленстрой».

Напомним, в Семее, начиная с 2021 года, реализуется крупный проект по берегоукрепительным работам на сумму свыше 1 млрд тенге. Уже в прошлом году подрядчики приступили к укреплению правого берега Иртыша сразу на четырёх участках, чаще всего подвергающихся подтоплению во время разлива: это остров Бейбітшілік, посёлки Мирный и Восточный, а также район Пристани.

Кстати, чтобы дать возможность Иртышу свободно нести свои воды, взрывные работы намечены на более ранний срок, чем обычно – с 10 по 20 марта. Хотя, вследствие относительно тёплой зимы, главная водная артерия Восточного Казахстана до сих пор не покрылась ледяной коркой. В прошлом году в этот период толщина льда достигала от 30 до 50 см.

В тот же день аким города принял участие в смотре спецтехники и личного состава различных служб реагирования, которые задействуют в случаях ЧС и противопаводковых мероприятий. Так, в кампании 2022 года будут задействованы 417 человек личного состава, 269 единиц техники. При необходимости есть возможность задействовать и спецтехнику повышенной проходимости для доставки на место происшествия спасателей и эвакуации населения из подтопленных районов.

Впрочем, из-за аномально тёплой зимы и небольшого объёма выпавших осадков, если все намеченные работы будут проведены точно в срок и в полном объёме, вполне возможно, что эта мощная техника нынешней весной и не пригодится.

Екатерина Гуляева

Фото Флоры Левиной

Семей