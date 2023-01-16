Снасти вне закона
В Шемонаихинском районе изъято и уничтожено 50 запрещённых рыболовных снастей.
Инспекторы Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО совместно с сотрудниками полиции Шемонаихинского района провели на реке Иртыш (резервные участки Шульбинского водохранилища) рейды по выявлению нарушений правил рыболовства РК и сохранения рыбных ресурсов.
Как сообщили участники рейда, на этом участке промысловое рыболовство запрещено, однако было обнаружено и изъято 50 ставных сетей из лески, запрещённых к использованию на всей территории Республики Казахстан.
Поскольку владелец не был установлен, снасти признаны бесхозными. Живая рыба, находящаяся в сетях, выпущена в естественную среду обитания. Остальную на безвозмездной основе передали в Дом престарелых посёлка Первомайский. Обнаруженные сети уничтожены.
Рейдовые мероприятия будут продолжены на всей территории района.
Ерик Абитов
Шемонаихинский район