Снасти вне закона

В Шемонаихинском районе изъято и уничтожено 50 запрещённых рыболовных снастей.

Инспекторы Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО совместно с сотрудниками полиции Шемонаихинского района провели на реке Иртыш (резервные участки Шульбинского водохранилища) рейды по выявлению нарушений правил рыболовства РК и сохранения рыбных ресурсов.

Как сообщили участники рейда, на этом участке промысловое рыболовство запрещено, однако было обнаружено и изъято 50 ставных сетей из лески, запрещённых к использованию на всей территории Республики Казахстан.

Поскольку владелец не был установлен, снасти признаны бесхозными. Живая рыба, находящаяся в сетях, выпущена в естественную среду обитания. Остальную на безвозмездной основе передали в Дом престарелых посёлка Первомайский. Обнаруженные сети уничтожены.

Рейдовые мероприятия будут продолжены на всей территории района.

Ерик Абитов

Шемонаихинский район