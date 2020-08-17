Сначала – проверка, потом – поездка

В Усть-Каменогорске с начала года зарегистрировано более 30 автопожаров.

Как сообщает пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска, чаще всего пожар на автотранспорте возникает из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности, халатного отношения к системам электрооборудования и питания автомобиля, а также неквалифицированного вмешательства в них.

Чтобы исключить количество подобных возгораний, спасатели на базе филиалов АЗС «ЛНП» провели акцию по разъяснению автовладельцам мер безопасности при эксплуатации транспортных средств, в том числе с газобаллонным оборудованием, а также распространили ароматизаторы с телефонами экстренных служб.

Во избежание чрезвычайных ситуаций, пожарные инспекторы советуют перед выездом проверять техническое состояние автомобиля. Загляните под капот и убедитесь, что нет утечки масла или топлива. Если всё же вы заметили жирное пятно – не затягивайте и устраните неисправность. В противном случае горючая жидкость может попасть на раскалённые детали двигателя и загореться. Немаловажным фактором профилактики пожаров является своевременное прохождение техобслуживания. Устанавливайте магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах. В салоне автомобиля должен быть порошковый двухлитровый огнетушитель, обязательно следите за сроком его годности. Ведь в случае чрезвычайной ситуации он может спасти жизнь. Следите за исправностью всего электрооборудования и герметичностью, а также исправностью топливной аппаратуры двигателя. Не держите посторонние, легковоспламеняющиеся предметы в моторном отсеке. Перевозите горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях. При этом на их внешней стороне не должно оставаться никаких подтеков ГСМ.

Татьяна Кравченко