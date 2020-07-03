Смотрите на «Абай TВ»

В Казахстане начал вещание новый телеканал «Абай ТВ».

В год 175-летнего юбилея великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы в стране начал вещание республиканский телеканал, названный в его честь.

Телеканал «Абай ТВ» приступил к работе 30 июня. Он входит в телесемейство ТРК «Казахстан» и станет новым нишевым каналом, где зрителям расскажут о богатстве и наследии

отечественной культуры, современных достижениях и успехах.

На открытии нового телеканала в Нур-Султане первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев выразил уверенность в том, что, обладая неисчерпаемым источником материала при современной и качественной подаче, «Абай ТВ» завоюет многочисленную аудиторию и обретёт своего зрителя, став одним из узнаваемых брендов страны.

– Культура всегда и во все времена выполняла важнейшую миссию: она давала силы и надежды народу в самые сложные моменты истории, – сказал в своем приветственном слове на церемонии открытия Даурен Абаев. – Приобщение к ней – это не только способ обогатить духовную жизнь нации, но и важнейшая социальная миссия государства, в которой помимо материальной поддержки граждан оно стремится помочь им морально выстоять в сложных обстоятельствах.

Помимо этого, к началу учебного года запустят еще один новый образовательный канал «Аль-Фараби» на базе телевизионного агентства «Хабар». Он станет образовательно-просветительской телевизионной платформой для детей и подростков.

Дмитрий Одинцов