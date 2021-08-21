СМОГ добраться из Якутии

Экологи Восточного Казахстана вынесли свой вердикт по пылевидному смогу, нависшему над территорией области в начале августа.

Напомним, инцидент случился 6 – 7 августа, когда жители области могли наблюдать значительное загрязнение воздуха. При этом, по предварительной информации профильного ведомства, все комбинаты и заводы работали в штатном режиме, без аварийных ситуаций. В Департаменте по экологии области предположили, что наиболее вероятная причина – трансграничное загрязнение взвешенными веществами от пожаров в Якутии, где, по официальным данным, площадь лесных пожаров достигла 6,6 млн гектаров.

После изучения и обработки всех данных ведомство сообщило окончательный вывод.

– На космических снимках наглядно видно, как смог от лесных пожаров со стороны Российской Федерации 5 августа пересекает границу со стороны Павлодарской области, 6 августа движется в сторону Восточного Казахстана, 7 августа накрывает его территорию, а 8-го – рассеивается, – рассказали в Департаменте экологии. – Несмотря на видимый смог в воздушном пространстве, концентрации пыли не превышали установленных предельно допустимых среднесуточных норм, находились в допустимых пределах.

В Департаменте добавили, что по Усть-Каменогорску с 5 по 7 августа среднесуточные показатели взвешенных веществ по РМ-2,5 увеличились с 0,1 до 0,8 предельно допустимых среднесуточных норм и по РМ-10 – с 0,1 до 0,5 предельно допустимых среднесуточных норм. По посёлку Глубокое в тот же период среднесуточные значения взвешенных веществ по РМ-2,5 увеличились с 0,3 до 0,6 предельно допустимых среднесуточных норм, а по РМ-10 существенных изменений не наблюдалось.

По городам Семей, Риддер и Алтай, в которых мониторинг ведётся по взвешенным веществам, превышений ПДК по РМ-10 также не выявлено.

При этом 8 августа концентрации по взвешенным веществам резко снизились и находились в пределах среднестатистических показателей. То есть смог от якутских пожаров не был опасен для жителей Восточного Казахстана.

Дарья Антон

Фото из открытых источников