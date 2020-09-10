Смешно о грустном… 

Подведены итоги конкурса детских рисунков среди школьников Курчатова «Антикоррупционная карикатура».

Судей этого конкурса тронула искренность рисунков юных курчатовцев. Так, на одной из работ автор изобразил рукопожатие и взятку в виде мозаики, а на другой – коррупционер, у которого горят руки.

– В целом результат зависел больше от идеи, чем от её исполнения, – говорит руководитель отдела внутренней политики Курчатова Светлана Кайдарова. – Ребята представили работы в разных художественных техниках, но в основном в рисунках контур был нанесён карандашом, затем добавлено немного акварели. Такие картины более рельефные и ёмкие. Главное – дети с юного возраста понимают, что коррупция – это зло, и могут выразить своё отношение к этой проблеме посредством рисунка.

По итогам конкурса первое место занял Темирлан Амангелдин из школы № 1, второе и третье завоевали учащиеся сш № 2 – Назгуль Тогамбекова и Ильяс Абдрахманов. Дети получили награды и призы от организаторов.

Ева Ким