Сменили профиль

В Усть-Каменогорском городском территориальном центре социального обслуживания населения «Ульба» начали оказывать услуги по реабилитации детей с аутизмом. На бесплатной основе центр смогут посещать более 100 детей с особенностями развития.

В акимате областного центра подчеркнули, что это достойная альтернатива частным детским садам и школам, доступная для семей, где воспитывают детей с особыми потребностями.

Центр «Ульба» давно известен горожанам. Уже почти десять лет в учреждении оказывают специальные социальные услуги. Долгое время здесь работали с пожилыми людьми, нуждающимися в помощи, поддержке и простом человеческом внимании. А также в Кризисном отделении центра находили приют взрослые и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Однако около года назад администрация города предложила руководству центра расширить спектр услуг и обратить внимание на необходимость в организации учреждения, в котором бы смогли помогать родителям, чьи дети появились на свет особенными.

– Инклюзивное общество – приоритетный вектор политики Казахстана, – акцентировали в городском акимате. – Совместно с фондом национального благосостояния «Самұрық қазына» местные исполнительные органы реализуют уникальную программу поддержки детей с особыми потребностями. Усть-Каменогорск – первый город, где открывается реабилитационный центр для детей с расстройством аутистического спектра и ментальными нарушениями при поддержке фонда «Қамқорлық».

Проект, осуществлённый акиматом Усть-Каменогорска совместно с фондом «Қамқорлық», дал возможность маленьким жителям областного центра получать коррекционно-развивающие услуги и включиться в образовательную среду с последующей интеграцией в общество. И 28 октября в центре «Ульба» состоялась презентация нового учреждения.

– Открылся очень важный социальный объект, – отметил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – Ранее, как вы знаете, в центре «Ульба» получали профилактическое лечение жители пенсионного возраста. Сейчас работа центра переформатирована. Это обусловлено тем, что в нашем городе на сегодня проживают 12 тысяч человек с инвалидностью, из них 1700 – дети. При этом с каждым годом растёт количество детей с расстройствами аутистического спектра. Поэтому вместе с фондом «Қамқорлық» в прошлом году мы решили внедрить проект для инклюзии детей, сейчас он успешно запущен.

В здании центра провели ремонт, оснастили помещения необходимым современным оборудованием из Европы. Как отметила директор учреждения Сания Аубакирова, с ремонтом помещений и закупом мебели помогали дизайнеры фонда «Қамқорлық», подобравшие подходящую цветовую гамму спокойных пастельных тонов, сочетая лимонный и белый цвет. А также подсказали, как правильно организовать освещение в игровых и кабинетах для занятий.

Кроме того, в центре провели обучение по повышению квалификации среди сотрудников, чтобы они смогли работать с особенными детьми. Ведь одна из главных задач, которая будет стоять перед этими людьми – социализация детей и помощь родителям.

На сегодняшний день здание детского центра рассчитано на 120 человек. Сания Аубакирова сообщила, что с 18 октября в центре уже начали получать услуги первые 60 учеников в возрасте от полутора до 18 лет.

– В нашем центре дети проводят четыре часа, – рассказывает директор. – Такое время установили с учётом нагрузки. И с этим согласились многие родители. В это время наши педагоги, их в штате 20 человек (логопеды, дефектологи, психологи, педиатры, преподаватели ЛФК, массажисты, воспитатели), занимаются с детьми. Пока в нашем центре не предусмотрены спальни, но не исключено, что в будущем мы сможем принимать деток и на полный день.

Сейчас в центре набрали первую смену – 60 детей приходят к восьми утра. Ещё 60 будут обучаться в послеобеденное время.

– Я говорю – обучаться, но нужно понимать, что мы не образовательное учреждение в полном смысле этого слова, – уточняет Сания Аубакирова. – Мы оказываем услуги по реабилитации и социализации, чтобы в дальнейшем дети смогли комфортнее себя чувствовать в школах и классах инклюзии. Плотно сотрудничаем с центром поддержки детей с аутизмом (где именно обучают), организовываем совместную работу. Более того, благодаря фонду «Қамқорлық» наши сотрудники будут в следующем году снова проходить обучение для ещё более продуктивной работы.

Стоит отметить, что центр такого масштаба – большая редкость не только для Восточного Казахстана, но и для страны в целом. Все дети смогут посещать его абсолютно бесплатно.

– От всего сердца большая благодарность тем, кто занимался организацией центра, за то, что не проходят мимо проблем наших детей, – говорит жительница Усть-Каменогорска, мама особенного ребёнка Светлана Рыльская. – Мне очень приятно, что мой ребёнок теперь будет под опекой таких специалистов. Я уверена, что нас ждут успехи.

В детском центре оборудовали 15 кабинетов, 12 из которых – учебные: кабинеты сенсорной интеграции, социально-бытовой ориентации (уроки усвоения элементарных бытовых навыков, таких как использование бытовой техники или кухонных приборов), музыкальной и АВА терапии (уроки концентрации внимания и коррекции поведения), кабинет робототехники. Процесс обучения проходит как в группах, так и индивидуально на русском и казахском языках. С детьми работают десять педагогов. Отдельная гордость – музыкальная студия, гончарная, столярная и швейная мастерские и студия арттерапии.

В планах администрации центра – обустроить мягкую комнату для отдыха.

Лилия Дроздова

Фото Аяужан Утеулиновой