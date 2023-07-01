Слышать миллионы звуков

Сложную многоэтапную операцию провели врачи ЛОР-отделения ВК областной больницы.

Как рассказали в Управлении здравоохранения, 63-летняя жительница Курчумского района Лазиза Табиянова обратилась в приёмный покой медучреждения с жалобами на гнойные выделения из уха. Снимок компьютерной томографии показал дефект среднечерепной ямки – патологию, при которой кость, отделяющая ухо от головного мозга, разъедается гноем. В этом случае гнойно-септическое содержимое воспалённой полости уха может прорваться в головной мозг и привести к опасным заболеваниям мозга – менингиту, абсцессу и другим болезням, часто чреватым летальным исходом или инвалидностью.

Больную взяли на экстренную операцию, которую проводили ЛОР-хирурги областной больницы совместно с Даиром Рахметовым, врачом первой городской больницы города Астаны. Он в это время прибыл в Усть-Каменогорск, чтобы провести обучающие мастер-классы.

Как рассказали медики, операция была сложной и многоэтапной. В первую очередь провели антромастоидотомию, то есть полость уха вскрыли, очистили от гнойного содержимого и нашли дефект костной ткани – отверстие, которое соединяет среднюю черепную ямку с полостью уха.

– Обнаружить дефект – самое сложное в подобной операции, – отмечают медики. – Размер найденного у пациентки дефекта составлял всего 0,7х0,5 мм. Для его закрытия был применён аллотрансплантат, взятый из хряща ушной раковины самой пациентки. Осложнялась ситуация разъеденной костной тканью канала лицевого нерва, вследствие чего он оказался оголённым, открытым. Воспаление лицевого нерва может привести к парезам лица (асимметрия, опущение со стороны повреждения, отсутствие мимики), а также к постоянным головокружениям и другим неврологическим нарушениям. Вовремя проведённая санация спасла нерв от повреждения.

Сразу после всех вышеперечисленных процедур хирурги провели слухоулучшающую операцию – вместо повреждённых гноем слуховых косточек установили протезы и восстановили целостность барабанной перепонки. Всю медицинскую помощь женщина получила в рамках ОСМС, то есть абсолютно бесплатно.

– Операция прошла без осложнений, – прокомментировала и.о. заведующей ЛОР-отделением Эльмира Жумаканова. – На пятый день после неё пациентка чувствует себя удовлетворительно. Сейчас она получает антибактериальную терапию и готовится к выписке. Угроза внутричерепных осложнений была устранена. О том, как быстро возвратится слух, пока рано говорить. Это происходит по мере восстановления тканей и приживления имплантов, обычно – в течение нескольких месяцев.

Бахыт Сарсембаева

Фото УЗ ВКО