Служу отечеству

В Семейском гарнизоне прошли тактические учения с боевой стрельбой.

В танковых подразделениях воинских частей Семейского гарнизона проведены плановые учения ротных тактических групп с использованием артиллерийских батарей и разведывательных подразделений с боевой стрельбой.

Учения прошли согласно плану основных мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки Регионального командования «Восток». Танковые подразделения были подняты по сигналу тревоги и совершили марш на общевойсковой полигон «Шығыс».

Военнослужащие отработали уничтожение учебных целей на различных дистанциях, ведение огня по воздушным целям и ночные стрельбы с использованием приборов ночного видения.

– Основная цель тактических учений – боевое слаживание подразделений, а также повышение навыков младших командиров по управлению подразделениями в бою. С уверенностью могу сказать, что цели достигнуты, – отметил командир воинской части полковник Тазабек Аяпов.

Тактические учения с боевой стрельбой являются завершающим этапом боевого слаживания и огневой выучки роты. Проводятся они в обстановке, максимально приближенной к боевой, в целях дальнейшего совершенствования навыков командиров в организации боя и управлении огнем подразделений.

В ходе учений основное внимание было направлено на тактические действия, умелое и эффективное применение оружия и управление огнём подразделений, а также на строгое соблюдение мер безопасности.

Ева Ким

Пресс-служба Семейского гарнизона