В Восточном Казахстане пополнились ряды государственных служащих. В преддверии Дня Конституции Республики Казахстан присягу приняли молодые сотрудники управлений и отделов городского и областного акиматов.

Государственная служба – это почётная обязанность, направленная на оправдание доверия народа. Именно от безукоризненной работы госслужащих зависит доверие жителей страны к власти и тем примечательнее, что свои клятвы молодые специалисты принесли накануне празднования Дня Конституции, статьи которой они торжественно поклялись соблюдать.

– Желаю всем госслужащим, кто сегодня торжественно принёс клятву, с честью и достоинством служить на благо народа и оправдать высокое доверие со стороны государства, – подчеркнул руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Восточно-Казахстанской области Нурлан Еркебаев.

Работа государственного служащего требует широкого спектра знаний, большой ответственности и выдержки. От качества работы государственных служащих зависит уровень жизни людей и успешная реализация общенациональных проектов и программ, поэтому к их служебной этике предъявляются самые высокие требования.

– Любой специалист государственных органов обязан строго придерживаться как общепринятых морально-этических норм, так и принципов, прописанных в Этическом кодексе государственных служащих РК. Поэтому сегодня хотелось бы поздравить молодых коллег с праздником и пожелать им всегда соответствовать высокому морально-нравственному облику госслужащего Казахстана, – отметил уполномоченный по этике аппарата акима Восточно-Казахстанской области Ринат Арыстанбек.

Молодые специалисты, в торжественной обстановке получившие свои служебные удостоверения, были заметно взволнованы моментом и поклялись оправдать оказанное им доверие, положа руку на Конституцию Республики Казахстан.

– Я рада, что свою присягу мы приняли в преддверии этого праздничного дня. Это важное событие в моей жизни, поскольку я впервые поступаю на государственную службу. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить своих коллег и всех казахстанцев с Днём Конституции и пожелать здоровья, процветания и благополучия, – поздравила сограждан ведущий специалист Управления государственных доходов города Усть-Каменогорска Жадыра Бейсенгазинова.

Справочно: за последние пять лет в Восточном Казахстане на государственную службу было принято 4410 граждан. Более половины из них ранее не имели опыта работы в этой сфере. На сегодняшний день среди госслужащих Восточно-Казахстанской области работают представители 18 национальностей и этносов. Если 17 процентов от общего количества сотрудников государственных органов области составляет молодёжь до 29 лет, то в гендерном разрезе 65 процентов госслужащих – это женщины, а 35 процентов – мужчины. Также свою работу в государственной структуре достойно выполняют 48 человек с ограниченными возможностями здоровья. 89 процентов областных госслужащих имеют высшее образование, причём у 20 процентов из них два или более высших образования, есть семь кандидатов наук и 217 – с уровнем магистра.

Аяужан Утеулинова

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