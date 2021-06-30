Служил культуре беззаветно

В селе Курчум состоялось открытие памятника Кабдолде Турарову, внёсшему значительный вклад в развитие культуры района.

Кабдолда Тураров родился в селе Койтас в 1921 году. Окончил Семипалатинский педагогический институт и получил профессию учителя. Трудовую деятельность начал в отдалённой сельской школе. Вместе со знаниями естественных дисциплин, которыми он делился с детьми, в этом человеке уживалось влечение к музыке, поэзии, творческой деятельности в целом. Поэтому в дальнейшем Кабдолда Тураров раскрыл весь свой личностный потенциал в сфере культуры.

В течение восемнадцати лет он руководил отделом культуры Курчумского района. Все свои силы этот человек отдавал подъёму клубов, самодеятельных коллективов, поиску и поддержке самородков из народа. Всё это принесло свои плоды: была взращена целая плеяда ярких исполнителей эстрадных и народных произведений, терме, а также акынов. Они обогатили своим творчеством сферу культуры района и области, снискали признание народа.

Созданные по его инициативе песенно-танцевальные ансамбли «Айдын» из рыбацкого села Аксуат, «Шамшырақ» – из Зелёного (ныне – Алгабас) и другие творческие коллективы составили таланты из глубинки. Самодеятельные коллективы становились лауреатами областных и республиканских конкурсов. Кроме того, звание народных было присвоено многим сельским самодеятельным театрам. Уже будучи в пенсионном возрасте, подвижник организовал в селе Курчум школу акынов.

Кабдолде Турарову присвоено высокое звание «Заслуженный работник культуры Казахской ССР», «Почётный гражданин Курчумского района». Им написан целый ряд поэм и музыкальных произведений, посвящённых истории родного края, батырам и незаурядным личностям, оставившим свой след в памяти народа. Имя Кабдолды Турарова присвоено районному Дому культуры.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район