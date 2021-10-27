Служба в комфортных условиях

При финансовом участии Бакырчикского горнодобывающего предприятия проведён капитальный ремонт участкового пункта полиции в посёлке Ауэзов Жарминского района.

Вместо обветшалого здания стражи порядка получили современное благоустроенное место работы и теперь принимают граждан в комфортных условиях.

В сельской местности опорный пункт – это нечто большее, чем просто место работы полицейских. Люди сюда приходят не только с заявлениями, но и с житейскими проблемами, с разными вопросами. Одному нужен юридический совет, другому – разъяснение, в какую инстанцию лучше обратиться, третьему – информация о въезде или выезде из страны.

– Участковый пункт открыт с 8 до 23 часов, – рассказывает старший участковый инспектор ОМПС Жарминского района Шаухат Хайбулин. – В день к нам приходят минимум пять-шесть посетителей. Приятно принимать граждан в отремонтированном помещении. Условия хорошие: тепло, светло, имеется санузел. Внутри помещения абсолютно всё обновили. Перед входом сделали широкий навес от дождя. Провели уличное освещение, установили скамейку. Граждане довольны такими переменами. Мы тоже. Ведь для участкового рабочее место – это второй дом.

Опорный пункт оборудован современными средствами связи, офисной и компьютерной техникой, необходимой мебелью, информационными стендами с правовой информацией и образцами заявлений для посетителей.

Шесть камер, установленных в посёлке, выведены на монитор пульта централизованного наблюдения в кабинете участкового инспектора.

По словам начальника отдела капитального строительства Бакырчикского горнодобывающего предприятия Ержана Алимбетова, градообразующее предприятие заинтересовано в благоустройстве территории округа, на постоянной основе вкладывает средства в содержание местной инфраструктуры и социально значимые проекты.

– Наша ремонтно-строительная группа в течение нескольких месяцев выполнила колоссальный объём работ в здании опорного пункта, – говорит Ержан Алимбетов. – Мы его фактически перестроили. Выполнили перепланировку помещения с отделкой современными строительными материалами и заменой мебели, произвели реконструкцию сетей электроснабжения, установили и запустили IT-систему. Дополнительно провели благоустройство прилегающей территории.

Руководство Жарминского района считает, что Бакырчикское горнодобывающее предприятие является образцом социальной ответственности бизнеса. Так, к примеру, в Шалабае и Ауэзове на средства БГП построены спортивные и детские площадки, благоустраиваются парковые зоны, возводится Дворец культуры. В сёлах появились крытые павильоны для бытовых отходов, временное хранилище для строительного и крупногабаритного мусора.

Аида Жумекенова

Фото пресс-службы БГП

Жарминский район