Слово, отозвавшееся в сердцах 

Поэтический онлайн-проект Восточно-Казахстанского областного драматического театра «Жүректе қайрат болмаса…», посвященный празднованию 175-летия Абая Кунанбайулы, подошёл к логическому завершению.

На протяжении трёх месяцев актеры казахской, русской и молодёжной трупп цитировали, читали, исполняли произведения великого поэта и мыслителя. Всего было записано и выложено для публичного просмотра на YouTube-канале театра, в Instagram 32 ролика. Каждый из них – словно отдельный лист юбилейного календаря, отмечен неповторимостью, особым дыханием, настроением и тематикой. Вместе с тем, проект был направлен на более глубокое познание и популяризацию духовного наследия Абая, на дальнейшее укрепление идей толерантности в обществе. Мы убедились в том, что произведения великого поэта актуальны и сегодня. Они напоминают нам о важном и незыблемом. Из них мы извлекаем ценные уроки. Творчество просветителя и земляка сблизило нас ещё больше.

– Этот онлайн-проект помог нам с достоинством выдержать серьёзное испытание пандемией, не прервать особую энергетическую связь между актёрами и зрителями через всемирную паутину Интернета, – отметил директор театра, ҚР МәдениетқайраткеріДынмухаметҰябай. – И находясь перед экранами мониторов, телефонов, перед объективами камер, актёры продолжали творить и воодушевлять. С момента размещения первого ролика онлайн-проект «Жүректеқайратболмаса…» набрал около двух тысяч просмотров. А это означает, что в сердца стольких же людей прониклослово Абая. И, несомненно, что это бессмертное слово даст свои «ростки», пробудит в людях желание быть хотя бы чуточку лучше, мудрее и счастливее.

Дарья Волкоедова