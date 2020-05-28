Слово моё звучит недаром

В очередной раз в Усть-Каменогорске состоялись традиционные чтения «Слов назидания» Абая Кунанбайулы. Теперь – в формате онлайн.

Напомним, старт социальному проекту «Аубакировские чтения» был дан ещё в начале этого года. Коллектив областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан на базе своей небольшой информстудии «Абай» организовал встречу с писателем, поэтом, краеведом, архивистом, коллекционером живописи – Алдияром Аубакировым.

Автор с большим чувством прочитал «Слова назидания» Абая Кунанбайулы, продолжая эстафету мероприятий, посвященных юбилею великого казахского поэта.

– Нам всем знакомы «Слова назидания», но сегодня они звучали по-новому, – отметила директор Восточно-Казахстанской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан Гульнара Кадырова. – Наш гость не только читал слова Абая, он рассуждал, опираясь на свой богатейший жизненный опыт.

Слушатели тоже заметили, что «Слова» звучали по-особенному, ведь восприятие произведения во многом зависит от того, какие чувства, переживания, эмоции вкладывает читающий их человек.

Стоит отметить, что это не единственный уникальный проект для лиц с особыми потребностями. Ранее сотрудники библиотеки инициировали ещё один активно востребованный их посетителями, – «Телефонные чтения».

– Дежурные сотрудники принимают звонки от незрячих и слабовидящих граждан города и читают им новости, небольшие рассказы, отрывки из повестей вслух по телефону, – добавила Гульнара Кадырова. – Мы предлагаем им ознакомиться с классической, новой современной литературой, новостями из периодических изданий на государственном и русском языках. В будние дни с 10:00 до 12:00, а также с 15:00 до 17:00. Заявки принимаются по телефонам: 8 (7232)

24-54-24, 8-705-417-13-46.

Ева Ким