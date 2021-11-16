Словесный поединок

Студенты вузов Восточного Казахстана и Павлодара состязались в ораторском мастерстве.

В ВКТУ имени Д. Серикбаева в течение двух дней проходил первый республиканский дебатный марафон «30: Open tonew», посвящённый 30-летию Независимости Республики Казахстан. Здесь собрались лучшие дебатёры из Усть-Каменогорска, Семея, Павлодара, представлявшие свои высшие учебные заведения.

Торжественный старт марафону дали в прямом эфире вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев и первый проректор ВКТУ им. Д. Серикбаева Сауле Рахметуллина.

Они отметили, что дебаты способствуют повышению интеллектуального уровня современной молодёжи, а также это блестящий способ научиться выступать на публике, доказывать свою позицию, убеждать слушателей. Дебаты – ещё и занимательный досуг, общество интересных людей, близких тебе по духу, с активной жизненной позицией и умеющих поддержать разговор на любую тему.

Молодые люди в течение двух дней отстаивали свои точки зрения по таким актуальным темам как «Tiger parenting», «Качественное образование не может быть бесплатным», «У юбки есть гендер», «Патриотизм не свойственнен для современной молодёжи», «Механизмы эффективного использования национального фонда», «Мәңгілік ел» и другие.

В финал вышли четыре команды – «Салауат» (Семей), «Ділмар» (Усть-Каменогорск), «Оратор» (Семей) и «Президент» (Павлодар).

– По итогам турнира третьего места и приза в 100 тысяч тенге удостоилась команда «Оратор». Второе место и сертификат на 200 тысяч тенге получили дебатёры команды «Президент». Первое место и 300 тысяч тенге завоевала команда «Салауат». Лучших спикеров и судей дебатного турнира наградили грамотами и ценными подарками, – сообщили в пресс-службе ВКТУ.

Дебатный марафон «30: Open tonew» пройдёт во всех регионах страны и завершится в столице Казахстана – Нур-Султане.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников