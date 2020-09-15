«Слова назидания» на армянском  

В Ереване в режиме видеоконференции прошла презентация сборника «Абай-175».

Состоит он из двух книг – «Слова назидания» Абая Кунанбайулы и «Путь Абая» Мухтара Ауэзова на армянском языке. Они подготовлены и изданы в рамках программы «Рухани жаңғыру» под эгидой Посольства Республики Казахстан в Республике Армения и при содействии Ереванского государственного университета.

Как отметил Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев, роман-эпопея «Путь Абая» на армянском языке впервые был издан в 1952 году и успел стать библиографической редкостью. Второе обновлённое издание, которое было выпущено в этом году, подготовлено творческой группой в новой языковой редакции, более созвучной современным нормам армянского языка, с добавлением историко-филологических примечаний редакторов.

– Презентация сборника – значимое событие для казахстанско-армянских отношений, – сказал Тимур Уразаев. – Эти книги станут хорошим пособием для специалистов в научных организациях и образовательных учреждениях. С их помощью армянские читатели смогут на своём родном языке ознакомиться с шедеврами казахской литературы, уже ставшей частью мировой.

По словам заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Артура Мартиросяна, Абай является первым и непревзойденным философом казахской степи, в идеях которого преобладало исламское мировоззрение. Литературное творчество поэта произвело большое впечатление на многих своим универсализмом и уникальностью одновременно.

– «Слова назидания» Абая впервые были переведены на армянский язык. Таким образом, у жителей Армении и многомилионной армянской диаспоры в мире появилась возможность поближе познакомиться с философской прозой великого казахского поэта и мыслителя, – подчеркнул заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана Бауыржан Жакып.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Батырхан Курмансеит поблагодарил армянскую сторону за кропотливую работу над переводами Абая и акцентировал внимание на практической ценности сборника.

– В будущем «Абай-175» станет ценным учебным материалом для представителей армянских научных и студенческих кругов, а также интересным литературным произведением для широкой армянской читательской аудитории, – поделился мнением Батырхан Курмансеит.

По информации Посольства РК в Республике Армения, над изданиями трудились армянские и казахстанские специалисты. Перевод осуществляли тюрколог, профессор Александр Сафарян, переводчик Арман Сафарян, поэт-переводчик Варужан Хастур. Также они работали над обновлённой редакцией романа-эпопеи «Путь Абая». В роли иллюстратора выступил современный казахстанский художник, архитектор Нурлан Буранбаев.

Стоит отметить, осенью планируется выпуск версии сборника «Абай-175» на армянском языке для электронных устройств Kindle, iOS и Android.

Ания Есмухамет