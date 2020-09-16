Слова мудреца

Д ля того, чтобы запомнить советы и следовать им, нужно соблюдать четыре условия.

Первое — надо быть сильным, чтобы не давать воли самолюбию; второе —надо принимать умные слова сердцем, всей душой, так, словно бы утоляешь ими жажду; третье — следует по нескольку раз повторять про себя услышанное, что­бы закрепить его в памяти; четвертое — нужно дер­жаться подальше от вещей, которые изнашивают че­ловеческий ум и заставляют его терять накопленные знания.

Таких вещей, которые изнашивают ум и заставляют его терять накопленные знания, кстати, тоже четыре. Это беспечность, неуступчивость, легкомыслие и уны­ние или пагубные пристрастия.

#РА_Абай175

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