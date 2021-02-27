Слов признательности не счесть… 

Первого марта в Казахстане отмечается День благодарности. В Семее за неделю до этой даты в городском Доме дружбы стартовала череда встреч, где представители разных этнокультурных центров рассказывали, как оказались в Казахстане. При этом неизменно отмечая заботу, внимание и гостеприимство казахского народа, принявшего переселенцев как родных, несмотря на годы войны, голода и лишений.

Декадник «Один народ, одна страна, одна судьба», посвящённый Дню благодарности, открыл в Семее узбекский социально-культурный центр «Буюккелажак». Дорогих гостей встречала председатель этнокультурного центра Роза Какимова. Среди приглашённых была уроженка Ургенча Хорезмской области Узбекской ССР Марьям Балтагожина. До 1996 года она с семьёй проживала в Ташкенте. Потом написала письмо Первому Президенту РК Нурсултану Назарбаеву с просьбой предоставить их семье гражданство Республики Казахстан, несмотря на то, что они узбеки. И вскоре семья Балтагожиных благополучно переехала в Казахстан. Сейчас они живут в Семее, работают. Марьям Балтагожина стала активисткой узбекского этнокультурного центра.

Эстафету декадника от узбекского центра принял русский социально-культурный центр Семея. Его представители тоже рассказали, как их родные и близкие приехали в Казахстан. Ветеран журналистики, солистка народного хора ветеранов городского Дворца культуры Татьяна Назаренко вспомнила, как её родители пришли с большим обозом в Павлодарскую область. Мать, бывшая батрачка, трудилась на разных работах, а отец создавал в Павлодарской области колхоз «Колос». После переезда в райцентр, на станцию Щербакты, он работал в основном в сфере торговли.

Ещё один представитель этого центра – Георгий Овчинников. В течение пяти лет он являлся главным архитектором Семипалатинска. Под его руководством в городе построены театр им. Абая, Дворец бракосочетаний, Дворец творчества детей и молодёжи. Сейчас они по праву считаются украшением центральной части Семея. Он рассказал, что его родители переехали в Казахстан 1949 году. Отец – инженер-физик из Сызрани, а мама – юрист из Омска.

В октябре 1941 года в Казахстан также прибыл со своей семьей 14-летний Иван Бельгер. Он родился в 1927 году в Автономной республике немцев Поволжья. Жили большой семьёй в деревне Нойфельд Ершовского района. Отец семейства был председателем колхоза и сельского совета. Мать трудилась на колхозном поле и занималась семейными делами. К началу Великой Отечественной

войны Иван окончил восемь классов. В августе 1941 года немцев Поволжья депортировали в Среднюю Азию. Так семья Ивана Бельгера оказалась в Казахстане.

Сначала они приехали в Павлодар, после семья Бельгер попала в лесное промышленное хозяйство «Майкарагайский». В возрасте четырнадцати лет Иван уже начал работать в автопарке леспромхоза. Первая запись в его трудовой книжке сделана 14 декабря 1941 года. Удивительно, но его трудовая книжка сохранилась до сих пор. Днём работали, вечером учились на курсах шофёров. Весной 1942 года юных водителей отправили самостоятельно работать на лесовозах – газогенераторных автомобилях. Ивану было пятнадцать лет, по закону он не мог водить автомобиль, но в военное время работали все.

– Мы возили лес до Иртыша, это примерно 90 км. По сути, ещё были детьми. Когда проезжали через сёла, нас останавливали, привечали, кормили. Я искренне благодарен казахскому народу за тепло и гостеприимство, оказанное немцам Поволжья во время войны, – от всей души поблагодарил Иван Бельгер.

По его словам, женщинам во время войны было ещё труднее. В леспромхозе им выпала нелёгкая доля – грузоподъёмной техники не было, грузили лес вручную.

– Страшно было смотреть, как они носили тяжёлые брёвна с берега на баржи, – с болью вспоминает Иван Иванович.

Сегодня Иван Бельгер – почётный член общественного объединения немцев «Возрождение». Его трудовой стаж составляет 58 лет. Сейчас он находится на заслуженном отдыхе, но продолжает активную общественную деятельность.

– Я считаю Казахстан своей родиной. Здесь я прожил 80 лет. От всей души поздравляю всех с Днем благодарности. Желаю крепкого здоровья и успехов! – сердечно поздравил Иван Бельгер.

Завершили череду праздничных мероприятий встречи друзей Татарского общественного центра и Ассоциации «Прииртышский союз татар и башкир «Хак».

Софья Соболевская

Семей