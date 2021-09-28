Слишком тесное соседство?

Жители дома по улице Аймауытова, 125 в Семее возмущены строительством многоэтажек напротив.

Дело в том, что раньше на этом месте располагался частный сектор. Старые дома застройщики выкупили, и теперь здесь началось строительство нового жилого комплекса. Однако, по словам жителей, оно негативно влияет на состояние их домов.

– Когда началось строительство, в дом пошла вода. Отклеились обои, штукатурка обвалилась, было замыкание электропроводки. Мы до сих пор не можем затопить печку. Застройщик, прежде чем начинать строительство, должен полностью учитывать интересы соседей. Есть строительные нормы и правила. Когда здесь построят многоэтажки, все печки начнут топить. Они все отапливаются углем. Какие газы будут! Жители будут жаловаться, и будут правы, – говорит семейчанин Толебек Амиров.

В свою очередь застройщики уверяют, что вся работа ведётся с соблюдением законодательства.

– Здесь раньше были старенькие дома, находившиеся в плачевном состоянии, они выкуплены по завышенной стоимости. Работы ведутся в рамках детальной планировки города. Вся необходимая документация у нас имеется. Проверки, инициированные жителями домов, длятся уже в течение года и ничего не выявляют. Всё законно, всё нормально. Просто граждане хотят продать свою недвижимость по завышенной цене. Мы готовы приобрести её по рыночной стоимости. Были общественные слушания. Большая часть претензий голословна. Здесь будет построен жилой комплекс, предусмотрено озеленение, – комментирует ситуацию юрист компании-застройщика ТОО «Өкен» Нурлан Нургалиев.

Так или иначе, жители домов обратились в акимат с просьбой разрешить этот вопрос и провести независимую экспертизу. Как рассказал заместитель акима Семея Димитрий Гариков, вопрос будет решаться согласно итогам экспертизы.

– Мы пригласили специалистов отдела земельных отношений и архитектуры. На встрече присутствовал представитель технического надзора, который подтвердил, что получен талон уведомления, есть ПСД, технический и авторский надзор. Но дело в том, что собственники, проживающие напротив, жалуются, что строительство влияет на состояние их домов. Появились трещины на ограждениях, весной, когда копали котлован, поднялся уровень грунтовых вод. Мы пригласили представителей Управления государственного архитектурно-строительного контроля, куда жители напишут своё обращение. В рамках закона будет рассмотрен вопрос открытия проверки. При управлении есть своя лаборатория, которая проведёт экспертизу и установит, является ли строительство этого дома причиной ущерба, нанесённого соседним домам, – прокомментировал ситуацию Димитрий Гариков.

В случае если ущерб будет подтверждён, собственники дома на основании экспертизы смогут обратиться в суд.

Флора Левина

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Семей