Слепая вера

Содержание статьи направлено на разъяснение причин и последствий распространения деструктивной религиозной идеологии, основанной на идеях экстремизма и терроризма, разъяснение угрозы и опасности данного явления для человека и общества. Основной посыл статьи – предостеречь молодое поколение от попадания под влияние религиозной экстремистской идеологии, заострить внимание читателя на усилии государства и общества по противодействию угрозе распространения радикальной религиозной идеологии в обществе.

В современных условиях одним из дестабилизирующих факторов развития общества является распространение деструктивной религиозной идеологии, представляющей угрозу охраняемым законом правам и свободам человека и гражданина, проповедующая идеи, направленные на ослабление или разрушение духовного, психического или физического здоровья личности, осуществляющая призывы к насилию, вседозволенности, к разжиганию межрелигиозной и межнациональной розни, побуждающая к отказу от исполнения гражданского долга, семейных обязанностей, норм общественного порядка, нравственности и морали.

Мы являемся свидетелями всё большего распространения чуждых нашим духовным идеалам и непривычных для нас норм поведения, моральных и нравственных ориентиров в рассматриваемой среде – алчности, равнодушия, жестокости и т. п. Опасность деструктивных культов и псевдорелигиозных организаций заключается в том, что последствия воздействия на личность, группу людей являются зачастую необратимыми. Человеку может быть нанесен существенный вред физическому и психическому здоровью, вследствие чего развиваются различные заболевания, происходит разрушение нравственного облика человека, традиционных ценностей и идеалов.

Деструктивные псевдорелигиозные культы и организации прикрываются религиозной деятельностью, а также образовательными и культурными инициативами, действуют в оппозиции к традиционной религиозности и в разной степени разрушительно по отношению к естественному, гармоничному состоянию личности, а также к созидательным общественным традициям и нормам, сложившимся социальным структурам, культуре

и т. п.

Основой идеологии религиозных деструктивных течений является экстремизм, который представляет собой систему крайних, с точки зрения общества, взглядов и действий, направленных на удовлетворение интересов отдельных социальных групп: классов, этнических групп, движений, объединений. Характерный признак экстремизма – нелегитимное использование насилия в различных формах как основного метода борьбы. Как правило, росту экстремизма способствуют социально-экономические кризисы, резкое падение жизненного уровня основной массы населения и другие.

Согласно проводимым исследованиям, коренными причинами терроризма были названы: бедность, безработица, неграмотность, нехватка доступного жилья, несовершенство системы образования и подготовки кадров, отсутствие жизненных перспектив, отчуждение и маргинализация населения, обострение социального неравенства, ослабление семейных и социальных связей, недостатки воспитания, негативные последствия миграции, разрушение культурной самобытности, нехватка объектов культурно-бытового назначения, распространение средствами массовой информации идей и взглядов, ведущих к росту насилия, неравенства и нетерпимости.

Экстремизм подобен раковой опухоли: если не проводить вовремя профилактику, то он может со временем разрастись и пустить глубокие корни. Поэтому чрезвычайно важным и необходимым является религиозная грамотность населения. А религиозная грамотность – это знания через обучение, просвещение и литературу. Великий казахский мыслитель Абай Кунанбаев сказал в словах назидания: «Человек – дитя своего времени. Если он плох, в том виноваты и его современники».

Одной из основных задач профилактической работы по недопущению распространения деструктивной религиозной идеологии является формирование основ толерантного мировоззрения в обществе. Самый эффективный метод работы с людьми, чтобы они не попали под влияние различных экстремистских течений – это грамотная и взвешенная информационно-разъяснительная политика среди населения.

Безусловно, в данном направлении необходимо использовать потенциал представителей духовенства, этнокультурных центров, неправительственных и молодёжных организаций, авторитетных граждан из различных сфер жизнедеятельности к активной разъяснительной работе в сфере противодействия религиозному экстремизму. Важно, чтобы представители общественности не только не терпели проявлений различных форм экстремизма и терроризма, но и давали принципиальную оценку и открыто выражали свою неприязнь любым деструктивным проявлениям.

Население, а особенно молодёжь, должна быть своевременно информирована об угрозах и вызовах, которые несут в себе псевдорелигиозные течения. В частности, необходимо добиваться понимания молодежью истинных задач деструктивных религиозно-экстремистских организаций и групп, самое главное – угроз, которые они несут. Безусловно, во избежание использования деструктивными силами возрастной особенности молодёжи необходимо принять действенные меры по решению проблем молодёжи, профилактики и пресечению преступности, наркомании, алкоголизма среди молодого поколения.

Сегодня можно утверждать, что идеологи экстремизма и терроризма, используя религию и вооружившись специфичными средствами религиозной риторики, сумели оказать деструктивное влияние на умы определённых слоёв нашего населения. Так, например, нас не может не волновать то обстоятельство, что такие экстремистские и террористические организации, как «Хизб-ут-Тахрир», «Джамагат моджахедов Центральной Азии», «Джунд аль-Халифат», «Таблиги Жамагат», в основном состоят из представителей молодёжи. К сожалению, экстремистские идеи этих организаций всё же сумели проникнуть в души отдельных наших сограждан.

Следует отметить, что на современном этапе государством реализуется активная молодёжная политика, направленная на обеспечение необходимой социально-экономической и моральной поддержки молодёжи государством и обществом в плане создания условий для доступности качественного образования, воспитания, сохранения здоровья и трудоустройства молодёжи, формирования у подрастающего поколения гражданской ответственности и патриотизма.

Развитие информационных технологий увеличивает риск подверженности молодёжи к радикальным идеям экстремистских и террористических организаций через глобальный и, по сути, безграничный Интернет. На сегодня для современных людей основным источником «познания» является Интернет, который умело используется радикалами для вербовки в свои ряды новых членов.

Современные технологии позволяют воздействовать на человека практически через все основные каналы восприятия. Кроме основного сайта и собственного видеоканала, многочисленных роликов и баннерной рекламы, вербовщиками создается возможность участия граждан в молитвенных собраниях ДРТ в режиме реального времени, также транслируются семинары, конференции, служения деструктивного культа в режиме онлайн и многое другое. Пожалуй, одними из самых активно используемых площадок ДРТ являются социальные сети vkontakte.ru и facebook.com. Здесь создаются группы и подставные аккаунты для дальнейшей вербовки в террористическую организацию, также пользователи социальных сетей могут попасть в секту через группы «по интересам», которые являются, по сути, прикрытием истинных намерений создателей таких групп. Однако обо всем по порядку.

Государством на постоянной основе проводится мониторинг интернет-пространства на предмет выявления деструктивных сайтов/порталов/интернет-страниц/форумов.

Посредством данного мониторинга проводится религиоведческая экспертиза, определяющая интернет-ресурс «деструктивным», «содержащим в себе признаки религиозного терроризма». Одним из методов противодействия является оперативное удаление деструктивного контента из Сети и последующее закрытие доступа к нему. На основании заключения экспертиз администраторами решается вопрос о закрытии доступа к данному ресурсу либо самого ресурса на информационном пространстве Казахстана.

Сегодня необходимо акцентировать внимание общества на том, что государство и граждане должны единым фронтом выступать против всех форм и проявлений радикализма, экстремизма и терроризма. Следует подчеркивать важность участия всех членов общества, в первую очередь активной её части в лице интеллигенции, неправительственных организаций, СМИ в усилиях по ограждению общества от угрозы религиозного экстремизма.

Межэтническое и межрелигиозное согласие являются важнейшими элементами стабильности всякого общества. За последнее время мир стал свидетелем многих этнических и религиозных конфликтов. Поэтому очень ценным достоянием нашей страны является согласие и терпимость в этнической и религиозной сферах или толерантность.

С. Аубакиров, руководитель отдела анализа и мониторинга Управления по делам религий ВКО, по заказу Управления по делам религий ВКО

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