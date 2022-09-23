След солдата найден 80 лет спустя

Внуки участника Великой Отечественной войны Адайкана Калиева из Восточно-Казахстанской области спустя многие годы разыскали в одном из регионов России братское захоронение, где нашла упокоение душа их дедушки и на плите начертана его фамилия.

Внуки фронтовика – Толоубек и Канша Калиевы из Усть-Каменогорска съездили в Псковскую область Российской Федерации, где и был похоронен их дедушка, отвезли горсть родной земли и помянули его согласно священной народной традиции.

– Наш дедушка – Адайкан Калиев родился в 1899 году в селе Кулажурга Самарского района Восточно-Казахстанской области Казахской ССР, – рассказывает Канша Калиева. – После начала Великой Отечественной войны был призван в Красную армию, тогда его сыну, а нашему отцу – Саветкану было чуть больше одного года.

В архивном документе электронного архива Министерства обороны РФ odb.memorial.ru зафиксировано – погиб в бою, 1 октября 1942 года.

Адайкан Калиев был стрелком миномётного орудия, воевал в составе 54 отдельной стрелковой бригады, в которой по удивительному совпадению сражалась и Герой Советского Союза Алия Молдагулова (к сожалению, тоже погибла в январе 1944 года, похоронена в Псковской области, Новосокольнический район, с. Манаково).

По сведениям родственников солдата, в Великой Отечественной войне погибли ещё три его родных брата: Зейнелгабыл, Сеилхан и Кабидолда Калиевы. Где конкретно находятся их могилы, родные не знали, на обращения в местные районный (Самарский) и областной (Восточно-Казахстанский) военкоматы семья получала одни и те же ответы: «Материалов по запрашиваемым участникам войны в военкомате нет».

– Первые данные нашлись лишь по нашему родному дедушке – Адайкану Калиеву, – продолжает рассказ его внучка. – В Книге памяти Самарского района ВКО, изданной в 1995 году, по материалам Государственного архива Восточно-Казахстанской области, говорилось, что он был похоронен в «селе Бор-Юлиная Лоснянского района». Тогда в документы вкралась опечатка: речь шла о Локнянском районе, а тем временем родные и близкие красноармейца Адайкана Калиева тщетно пытались найти на карте неточно указанный район.

Надежды родных

Ожидания фронтовиков с войны, а затем хотя бы конкретной весточки об их судьбе, так заведено, не прекращаются даже через много лет. Между тем первые поиски своего мужа начала его супруга – Мадине Калиева – через запрос в Самарский районный военкомат в 1954 году (архивный документ сохранился в электронном архиве МО РФ). Родные не сидели сложа руки, не теряли надежды отыскать след солдата, не вернувшегося из боя.

Сын фронтовика – Саветкан Адайканович – так и не дождался своего отца с войны, ушёл из жизни в 2007 году. Об отце ему лишь рассказывали его сёстры Кайша Адайканова-Буканова (1926-1982), Бища Адайканова-Смагулова (1928-2013), Бисара Адайканова-Абилова (1937-2013). С уходом старших (ведь время и возраст неумолимы), помнивших и видевших солдата живым ещё до войны, прерывается связь поколений, очевидцев того времени и событий, а также последующих потомков.

Поиск в архивах продолжила внучка участника ВОВ – Канша Калиева, доцент кафедры истории Казахстана и СПД Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева, кандидат наук РК и РФ.

– Для начала мы обратились за информацией в электронный архив Министерства обороны РФ и Государственный архив ВКО, – говорит она. – Там удалось найти две версии именного списка безвозвратных потерь рядового и сержантского состава, где было указано место захоронения. Мне удалось выяснить точное расположение района благодаря участию в конференции «Актуальные проблемы теории и методики обучения истории и обществознанию: Без срока давности». Она организована Псковским государственным университетом в декабре 2020 года. Коллеги-историки порекомендовали обратиться за помощью к команде проекта «Лукиград», занимающегося изучением истории города Великие Луки и его окрестностей, а также поисковым отрядам Псковской области. О результатах поиска был сделан доклад на вышеназванной конференции уже в декабре 2021 года.

Далее, по её словам, представители «Лукиграда», изучив имеющиеся документы, нашли зацепку: Павел Ильченко, упоминающийся в том же именном листе, что и Адайкан Калиев (в именном листе – Айдыкан Халиев), погиб с ним в один день. И место его захоронения удалось выяснить: деревня Бор Немчинов.

– К сожалению, часто встречается «потеря данных», когда по донесению боец захоронен, а в паспорте воинского захоронения его имя пропущено. Но учитывая, что боец, погибший в один день с вашим дедом, всё же числится в паспорте воинского захоронения в д. Бор (современное название деревни на месте прежней деревни – Бор Немчинов), то следует полагать, что и Адайкан Калиев захоронен там же, – пояснили поисковики.

Они посоветовали родным участника ВОВ обратиться в военкомат Великолукского района, приложив копию донесения, чтобы внести имя и фамилию её деда на мемориальную стелу. Команда проекта «Лукиград» съездила в деревню Бор и прислала фотографии и координаты этого места в мае 2022 года.

Памятная поездка

В середине августа 2022 года состоялась поездка потомков фронтовика в Псковскую область Российской Федерации. Толоубек и Канша Калиевы побывали на месте захоронения своего деда, отвезли горсть родной земли из села Сарыбель (прежде Ново-Тимофеевка Самарского района), поклонились его праху, почтили память строками из священного писания.

Наверное, это был некий знак свыше, когда после ритуала над захоронением подул легкий ветерок. В небе показались четыре улетающих вдаль журавля. Ровно столько мужчин семьи Калиевых не вернулись с войны…

– Благодаря электронному архиву Министерства обороны РФ было найдено и захоронение Зейнелгабыла Калиева (в документах Зайнике Халиев) в Орловской области, в с. Смирные, – сообщают его родственники. – На данный момент в адрес военкомата Покровского района г. Змиевка и администрации Топковского сельского совета (с. Смирные) отправлено письмо с просьбой нанесения его имени на мемориальную стелу.

В ходе поездки внуки фронтовиков посетили места захоронения и памятники Героев Советского Союза Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, а также могилы солдат, павших в боях за Псковскую область. Они находятся, в частности, в Великолукском, Невельском, Новосокольническом и Локнянском районах.

Спасибо за помощь

Семья Калиевых выражает признательность и благодарность команде проекта «Лукиград», ПсковГУ, военному комиссариату города Великие Луки, администрациям Великолукского района (Шелковской волости) и Псковской области, сотрудникам Государственного архива Восточно-Казахстанской области – Ирине Дурново, Асем Сейтказиной, Университета Туран – Камалову Аблету, представителям казахской диаспоры Барнаула – Мурату Бекмуратову, Санкт-Петербурга – Нурлану Хамидуллину, Галие Карауловой, учителю г. Невель Ольге Петровой, поисковому отряду «Гвоздика» Невельского района – Михаилу Ясютич, Ивану Малахову, а также внуку одного из однополчан деда Калиевых – Нуржану Болусаеву (Усть-Каменогорск) за человечность и душевное участие, помощь и память об участниках и Героях Великой Отечественной войны.

Брат и сестра выражают огромную благодарность их маме – Бакыт Калиевой, сестре Гульнар, племяннику Марату, сестре Зауре Букановой, брату Серику Абилову, братьям Кадыркановым (Алматы), детям, внукам, правнукам и всем родственникам за поддержку.

Записал Таир Сапаргалиев

Фото из архива семьи Калиевых