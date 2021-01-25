Славный потомок Шакарима 

В Государственном историко-культурном и литературно-мемориальном заповеднике-музее Абая «Жидебай-Борили» презентован первый и наиболее полный на сегодняшний день сборник сочинений Ахата Шакаримулы. Все материалы, вошедшие в книгу, хранятся в фондах музея Абая в Семее. Выход книги приурочен к 120-летию поэта.

Во многом благодаря деятельности Ахата Шакаримулы Казахстан, а впоследствии и мировая общественность, узнали имя поэта и философа Шакарима Кудайбердиева. Отшельника, не принявшего советскую власть, в 1931 году расстреляли без суда и следствия, а тело сбросили в колодец, не предав земле.

30 лет пролежало оно без погребения, пока в 1961 году Ахат Шакаримулы на свой страх и риск собственноручно не достал прах отца, так долго пролежавший в колодце, а потом в дорожном чемодане вывез его и похоронил рядом с могилой Абая Кунанбайулы. Кстати, в музее Абая хранится этот деревянный чемодан, в котором были перевезены останки великого казахского поэта и философа.

– У самого Ахата была совсем нелёгкая судьба сына врага народа, – рассказал директор музея Абая Турдыкул Шанбай. – Он сидел в тюрьме, долгое время был в изгнании, но эти испытания не сломили его дух, и он продолжал исследовательскую деятельность: собирал по крупицам наследие своего отца. А также писал стихи, поэмы и мемуары, посвящённые отцу и деду.

Надо сказать, что у всех сыновей Шакарима Кудайбердиева была тяжёлая судьба. Ведь все они оказались потомками «врага народа», расстрелянного и забытого. Сын Шакарима Гафур, так же как и отец, без суда и следствия был арестован, умер в заточении. Скорее всего, его также расстреляли, но говорили, что он наложил на себя руки, находясь в тюрьме. Кабыш Шакаримулы тоже был приговорён к тюремному заключению, однако сбежал и по дороге умер от голода. Ахата Шакаримулы арестовали и сослали на каторгу. Несмотря на тяготы и постоянную угрозу разоблачения, Ахат сумел сохранить бесценные рукописи своего отца. Он запомнил многие музыкальные произведения, написанные Шакаримом, позже они были переложены на ноты.

Освободившись и получив реабилитацию, Ахат вернулся в родные края. Окончив Семипалатинское педагогическое училище, поступил в Казахский педагогический институт в Алма-Ате. По окончании работал учителем в родном селе, а также в школах Шымкента, Жамбылской и Алматинской областей. С 1969 по 1984 годы работал директором музея Абая в Семипалатинске. Был награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта» и медалями. Скончался в 84 года.

Как отметила старший научный сотрудник музея Абая Гульназ Бейсембинова, которая работала над публикацией сборника, произведения, вошедшие в книгу, были взяты из фондов музея.

Все материалы – полный архив Ахата Шакаримулы – передала в дар музею его супруга Батима Жакенова. Это были рукописи, написанные поэтом в разные годы. Многие из стихов и поэм Ахата Шакаримулы вообще никогда не были опубликованы.

– В сборник вошли 166 стихов, пять поэм и воспоминания поэта о его отце и деде. Поэзия Ахата Шакаримулы отличается богатым жанровым разнообразием. Свидетельством этому является насыщенное тематическое содержание и эпический диапазон поэм и стихотворений. Вместе с тем мемуары аксакала отличаются глубоким историческим содержанием, достоверно отражают жизнь и творчество выдающегося поэта-мыслителя Шакарима и ярких представителей поэтической школы Абая, – отметила Гульназ Бейсембинова.

Публикация сборника произведений Ахата Шакаримулы – один из итогов обширной научно-исследовательской деятельности музея Абая. Следуя наказам Президента РК Касым-Жомарта Токаева, сотрудники поставили перед собой задачу организовать на базе музея научно-исследовательский центр.

– Мы разработали научную концепцию по семи раличным направлениям. Одним из них стала подготовка и публикация книг и сборников произведений и научных трудов деятелей науки, литературы и кульуры, чьё творчество так или иначе связано в работой нашего музея. Свою задачу, как директора музея, я вижу в вовлечении в активную научную и исследовательскую деятельность наших молодых специалистов. Сборник произведений Ахата Шакаримулы – итог работы молодой исследовательницы Гульназ Бейсембиновой, – пояснил Турдыкул Шанбай.

Софья Соболевская

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