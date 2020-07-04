Славные страницы истории

Марина Жеголко, главный врач КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский центр по профилактике и борьбе со СПИД»:

– С большим интересом прочла статью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Уроки исторической личности». Бесспорно, Нурсултан Абишевич Назарбаев, будучи мудрым политиком и сильной личностью, смог объединить весь народ нашей страны на заре становления Независимого Казахстана. С именем Первого Президента РК связано много политических и экономических преобразований, которые привели нашу страну к новому витку развития.

Касым-Жомарт Кемелевич отметил очень важную деталь: сегодня весь мир знает Казахстан как миролюбивое, открытое государство, активно участвующее в интеграционных процессах. Все это – результат кропотливой работы и дальновидности Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. Елбасы выстроил дружественные и конструктивные отношения с лидерами многих государств, что позволило Казахстану занять достойное место на международной арене.

Накануне дня рождения Нурсултана Абишевича хочу сказать, что с большим уважением отношусь к этому выдающемуся государственному деятелю. Нурсултан Назарбаев вписал новую страницу в историю государственности Казахстана и внес огромный вклад в его дальнейшее процветание.

Ольга Кувшинникова, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры казахской, русской филологии и журналистики ВКГУ им. С. Аманжолова:

– В статье Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева

«Уроки исторической личности» дана высокая оценка деятельности

Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана

Назарбаева, возглавившего страну в переломное время и наметившего перспективы исторического развития государства, расположенного в самом сердце Великой степи.

В статье обозначены качества политического лидера – руководителя государства, которые отличают личность Елбасы: профессионализм, инициативность, открытость инновациям, стратегическое мышление, успешное сочетание факторов знания и воли, логики и дисциплины.

Деятельность Нурсултана Назарбаева – яркий пример эффективной работы политика, мудро следующего принципам выбора в пользу демократического пути развития государства, толерантности мышления, мира и межнационального согласия, приоритета истоков самобытной культуры и сохранения духовных ценностей. Результатом такой работы явилось государство нового типа – прочное и стабильное, сочетающее азиатские традиции и европейские инновации.

В целом опыт Первого Президента РК может стать практическим руководством для любого действующего политика: строить будущее, грамотно пользуясь ресурсами настоящего, ориентируясь на опыт передовых стран и не забывая уроков прошлого – эта мысль звучит в названии статьи Касым—

Жомарта Токаева. Жизненный путь Нурсултана Назарбаева – исторический урок самоотверженного созидательного труда человека во благо народа.