Славен подвиг твой, ветеран!

С волнением мы вглядываемся в каждую черточку на сдержанном лице солдата на фотографии, отмечаем удивительное сходство с сыном, внуком, с теми, кто знаком с прославленным предком только по старому снимку и по рассказам старших: их дед не вернулся с войны.

А вот трем поколениям семьи Лопатиных очень повезло. Двое детей, четверо внуков и трое правнуков не только знают, кто на пожелтевшем от времени фото, но и могут похвастаться близким знакомством с прославленным героем Великой Отечественной войны. Ведь это их родной человек, глава семьи – отец, дед и прадед Клим Иванович Лопатин.

О ветеране нам рассказала председатель совета ветеранов поселка Белоусовка Нина Кузьмина.

Когда началась война, Климу Лопатину едва исполнилось шестнадцать. Все мужчины ушли на фронт, и тяжелый колхозный труд лёг на плечи подростков и женщин. В далеком алтайском селе Ново-Камышенка тоже работали не покладая рук, приближая долгожданную победу. В газете «Правда» было опубликовано сообщение, что, наряду с другими, только «от колхозников Алтайского края на строительство вооружения для Красной Армии поступили средства в размере 50 млн 483 тыс. руб-

лей».

В свободное время Клим, имеющий пять классов образования (по тем временам – солидное образование), писал для односельчан письма на фронт и мечтал сам поскорее туда отправиться. И такая возможность юному патриоту представилась в январе 1943 года. Клима Лопатина призвали в армию.

Его первые шаги на войне начались с десантной подготовки в Москве. После

обучения Клим Лопатин был направлен в Карелию в 1-й Украинский фронт в состав 98-й гвардейской военно-воздушной дивизии. Первое боевое крещение получил под Петрозаводском, где был ранен и отправлен в госпиталь. Крепкий сибиряк быстро шел на поправку и вскоре вернулся на фронт в свою родную часть.

Дивизия в составе 37-го гвардейского воздушно-десантного корпуса, в которой воевал наш ветеран, за короткий период освободила юго-западные районы Карелии от немецко-фашистских захватчиков и вывела Финляндию из состояния войны.

В составе 9-й гвардейской армии личный состав дивизии и Клим Иванович Лопатин с 16 марта по 12 мая 1945 года участвовали в освобождении от фашистских оккупантов Венгрии, Австрии и Чехословакии.

За участие в разгроме танковой группировки гитлеровцев в составе 11 танковых дивизий в районе озера Балатон и овладение городами Мор, Веспрем, Варпалота 98-я гвардейская дивизия была награждена орденом Боевого Красного Знамени, а Клим Лопатин лично награжден орденом Славы.

И это была не единственная его боевая награда. Еще не раз фронтовик за отвагу и мужество награждался орденами и медалями военного времени, а также юбилейными наградами мирного времени.

Служба в Красной Армии для Клима Лопатина не закончилась в День Победы. Домой он вернулся только осенью 1951 года, после чего переехал в Казахстан, в горняцкий поселок Белоусовка, где обзавелся семьей, пустил крепкие корни в Восточном Казахстане.

В апреле ветерану Великой Отечественной войны Климу Ивановичу Лопатину исполнилось 89 лет. До выхода на пенсию Клим Иванович много лет проработал проходчиком на Белоусовском руднике, затем трудился машинистом подъема. Трудовая биография фронтовика отмечена ударной и добросовестной работой на благо Родины, которую он честно защищал, и для которой не жалел сил и на мирном фронте.

Бахыт Сарсембаева