Слагаемые эффективного  животноводства 

В сентябре 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, в очередной раз подчеркнул важность дальнейшего развития АПК в стране.

В частности, Глава государства отметил, что Правительство должно в полной мере задействовать в экономический оборот сельскохозяйственные земли. Привлечение инвестиций в аграрный сектор, по мнению Президента, «необходимо как воздух».

Также в начале текущего года на расширенном заседании Правительства Глава государства сообщил, что по поручению разрабатывается национальный проект в области агропромышленного комплекса.

– Мы должны решить эти вопросы в ближайшие пять лет, – особо подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем в Казахстане развитию сельскохозяйственной отрасли уделяется особое внимание. Принят Закон «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий». Он определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы осуществления государственного регулирования развития агропромышленного комплекса и сельских территорий страны. Также действует ряд мер господдержки, в том числе Государственная программа развития АПК РК на 2017 – 2021 годы.

ПРИОРИТЕТНЫЙ СЕКТОР

Животноводство является наиболее эффективным сектором агропромышленного комплекса. Это круглогодичное производство, широкий спектр сопутствующих производств и взаимосвязанных отраслей, рабочие места, развитие сельских территорий, ассортимент продукции и её место в потребительской корзине граждан. Всё это свидетельствует о важности животноводства для страны.

Казахстан является аграрной республикой с большой площадью и имеет колоссальные возможности не только обеспечить собственное население продуктами питания, но и экспортировать их. В республике около 188 миллионов гектаров пастбищ, из которых используются менее половины. При этом 27 миллионов гектаров деградированы, и большая доля приходится на земли, расположенные вблизи населённых пунктов.

Эксперты считают, что причиной деградации пастбищных земель вокруг населённых пунктов является их перенасыщение скотом. Из-за ухудшения кормового баланса сельские производители не имеют возможности, с одной стороны, увеличить поголовье животных, с другой – повысить уровень его продуктивности. Отсюда – низкая рентабельность и убыточность животноводства в целом по республике.

При этом имеется огромный потенциал естественных пастбищных угодий, который в недостаточной мере используется для создания устойчивой кормовой базы и получения экологически чистой и дешёвой продукции животноводства. В связи с этим принят специальный Закон РК «О пастбищах», который в том числе предусматривает системную работу уполномоченного органа и местной исполнительной власти по рациональному управлению и использованию пастбищ.

К примеру, по данным инвестиционного портала ВКО, в Восточном Казахстане площадь пастбищ составляет свыше 8,4 миллиона гектаров, сенокосы – 441 тысячу гектаров.

ЗЕМЛЯ ПРОКОРМИТ

Таким образом, для отечественных фермеров ключевой задачей является использование естественных пастбищных угодий, в том числе возрождение былых традиций отгонного животноводства.

Отгонное животноводство – это форма организации скотоводства, при которой поголовье в течение определённого сезона года находится на пастбищах, вдалеке от населённых пунктов. К такому содержанию наиболее приспособлены овцы, лошади и молодняк крупного рогатого скота.

Известно, что важным источником производства дешёвых кормов являются природные кормовые угодья и в первую очередь – естественные пастбища. В кормовом балансе их продукция составляет сорок процентов, в том числе они на восемьдесят и более процентов обеспечивают потребность в зелёных кормах. Сочная трава в ранних фазах развития растений – наиболее полноценный и дешёвый корм для животных.

Наиболее выгодными для отгонного животноводства в ВКО можно назвать Тарбагатайский и Зайсанский районы. Особенно на территории Чиликтинской долины. Здесь зимой практически не бывает большого снега, и вольный выпас скота местными жителями практикуется круглогодично.

ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ

По информации Управления сельского хозяйства (УСХ) ВКО, по итогам 2020 года инвестиции в основной капитал сельского хозяйства нашего региона достигли 36,9 млрд тенге, или 121,5 процента к уровню 2019 года.

– Сельское хозяйство региона имеет животноводческую направленность и находится на лидирующих позициях, – рассказала заместитель руководителя УСХ ВКО Диляра Жылкайдарова. – Область занимает первое место в республике по производству молока и второе – по производству мяса.

Согласно статистическим данным, в ВКО на 1 января 2021 года численность КРС составила 1053,4 тыс. голов с ростом 104,9 процента к уровню 2019 года. Лошадей насчитывается 426,3 тыс. голов (108,1%), овец и коз – 1 619,3 тыс. голов (100,5%).

По данным УСХ, наибольшее количество поголовья КРС отмечается в Тарбагатайском, Урджарском, Аягозском, Зайсанском, Жарминском, Кокпектинском районах. При этом наибольшее количество лошадей сконцентрировано в Аягозском, Абайском, Тарбагатайском, Зайсанском районах и в Семее.

Овец и коз больше в Тарбагатайском, Урджарском, Аягозском, Жарминском районах. По численности птиц лидируют Уланский район и Семей, где, как известно, расположены две крупные птицефабрики.

По итогам 2020 года в области произведено 299,4 тыс. тонн мяса в живом весе. Это почти на четыре процента больше, чем в 2019 году. В разрезе сортов мяса доля говядины составляет почти половину. Мясо МРС – 15 процентов, конины – 16, птицы – 17 процентов.

В общем объёме производства мяса лидирует Уланский район.

РЕКОРДНЫЕ НАДОИ

В 2020 году произведено 988,9 тыс. тонн молока с небольшим приростом к уровню 2019 года. Товарного молока в сельхозформированиях и хозяйствах населения произведено в объёме 379,9 тыс. тонн.

На первое января текущего года численность поголовья коров составила 585,2 тыс. голов. Здесь также отмечается прирост. Наибольшее их количество отмечается в Тарбагатайском, Урджарском, Аягозском районах.

В общем объёме производства молока в сельхозформированиях хорошие показатели имеют Тарбагатайский, Аягозский и Курчумский районы. В регионе продолжается реализация областной программы по развитию молочного животноводства.

Так, в ВКО работают 68 молочно-товарных ферм, рассчитанных на содержание около 21 тысячи голов дойного стада. По данным сайта «КазахЗерно», в 2019 году МТФ ВКО реализовано около 88 тысяч тонн молока. По итогам 11 месяцев прошлого года фермы продали свыше 94 тысяч тонн.

Самые крупные МТФ принадлежат ТОО «Опытное хозяйство масличных культур», расположенном в Глубоковском районе, а также КХ «Камышенское» из Шемонаихинского района. В этих хозяйствах насчитывается 1300 и 1450 голов КРС. Соответственно, здесь же отмечаются одни из самых высоких надоев по области, продукция незамедлительно поставляется на перерабатывающие предприятия области.

НАУЧНЫЙ ПОХОД

В рамках программы «Цифровой Казахстан» в стране продолжается внедрение передовых технологий в сельском хозяйстве. В животноводстве появились первые смарт-фермы, где автоматизированы многие производственные процессы. Цифровые технологии внедрены на птицефабриках и перерабатывающих предприятиях. Также полных ходом идёт к завершению формирование так называемых электронных карт земель.

Как проинформировали в областном УСХ, наглядные результаты научно-технического прогресса есть и в нашем регионе. К примеру, по состоянию на 1 января 2021 года, оцифрована большая часть

сельхозугодий ВКО.

– Оцифровано 91,5 процента пашен, около 80 процентов пастбищ, 70 – сенокоса и более 68 процентов многолетних насаждений, – сообщила Диляра Жылкайдарова.

Ерик Абитов

Фото Тлеубека Шаяхмета