«Сладкий» бизнес Тамирлана

22-летний пасечник из села Калбатау профессионально занимается «сладким» бизнесом.

В Жарминском районе живёт немало увлечённых, предприимчивых и интересных людей. Один из них – Тамирлан Ахмеджанов. Его главное занятие – пчеловодство.

Молодой житель райцентра – индивидуальный предприниматель. Зная практически все секреты пчеловодства, он содержит около 300 пчелосемей. В своём подсобном хозяйстве создал для односельчан шесть рабочих мест.

Тамирлан, когда заводит разговор о своих любимицах-пчёлах, поражает энциклопедическими знаниями. О них он может говорить часами. Он знает практически всё о продолжительности жизни этих уникальных насекомых: о стадиях роста, тонкостях устройства пчелиной семьи, подразделениях, распределении рабочих ролей. Также со знанием дела он говорит и о пользе продуктов, производимых этими трудолюбивыми насекомыми.

Зачастую пчеловоды приходят к своему увлечению уже в зрелом возрасте, а для нашего героя пчеловодство – одно из самых ярких воспоминаний детства.

– Интерес к пчёлам я стал проявлять ещё в школьные годы, – рассказывает сельский предприниматель. – Вместо игр со сверстниками проводил всё свободное время на пасеке своего дяди. Помогая ему, с большим интересом наблюдал за жизнью этих удивительных насекомых, впитывал как губка все тонкости ремесла, потихоньку набирался личного опыта. Конечно, не раз был покусан, но «качать» мёд было самым любимым занятием. Так детское увлечение переросло в постоянное занятие.

Кстати, школу Тамирлан окончил с отличительным знаком «Алтын белгі», затем поступил в вуз по специальности «Инженер-механик». В этом году он заканчивает обучение, однако после получения диплома не планирует связывать свою дальнейшую судьбу с городской жизнью. Выбор в пользу родного села он сделал давно и окончательно.

– В дальнейшем я намерен продолжать заниматься пчеловодством, – уверяет молодой человек. – В нашем районе мало кто содержит пасеку, а потребность в качественном мёде, да ещё по доступной цене, у населения есть всегда. В моих начинаниях помогают родители. Мы разводим пчёл, устойчивых к суровому климату нашего региона. Для этого я изучаю различные технологии пчеловодства, применяемые в других странах, нередко обращаюсь за советами к опытным специалистам.

Пчеловод закупил необходимое оборудование, определил в селе Калбатау место для расположения пасеки. Иногда он вывозит своих жужжащих кормилец на гречиху, фацелию и разнотравье в сёла Ортабулак, Божыгур, а также близ города Риддера, района Алтай, Катон-Карагая.

Раз в три года Тамирлан закупает маточные породы пчёл из Германии и Австрии. Произведённый мёд в основном реализует в своём фирменном магазине. К слову, география рынка молодого предпринимателя уже вышла за пределы района. О сладком продукте жарминского производства знают в других регионах страны. Заказы поступают через социальные сети. Наряду с мёдом Тамирлан предлагает пчелиное молочко, жир, воск, прополис, настойку прополиса, пчелиный клей и яд. Продукцию он отправляет заказчикам по почте.

Предприниматель говорит, что пчёлы нуждаются в особом уходе, особенно зимой. В холодное время года он держит их под снегом в специальных помещениях, где температура плюс 4 градуса.

Увлечение пчеловодством, конечно, занятие, требующее немалых вложений. Необходимо постоянно приобретать различный инвентарь, ульи и многое другое. Тамирлан планирует перейти на одну систему – собрать одинаковые ульи.

Дальнейшая цель пчеловода – получить государственные субсидии на увеличение численности пчёлосемей, увеличить продажу продуктов пчеловодства через интернет-магазин, чтобы, по его словам, как можно больше людей употребляли натуральный, экологически чистый продукт.

Говорят, у хорошего пчеловода не бывает плохого мёда. Попробовав «сладкий янтарь» от Тамирлана Ахметжанова, можно с уверенностью сказать: он настоящий, с отменным, неповторимым вкусом. Об этом свидетельствуют и документы – паспорт пасеки, анализы мёда, сделанные в областной лаборатории.

– Я не использую никакой химии, искусственных добавок, – говорит пасечник. – Для лечения пчёл применяю настои лекарственных трав. Мой мёд – экологически чистый и по-настоящему полезный продукт, можно даже не сомневаться!

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район