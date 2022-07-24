Сладкий обман

Более 100 человек пострадали от действия мошенницы в Усть-Каменогорске.

По информации пресс-службы ДП ВКО, 16 июля этого года в полицию поступило обращение от жителей областного центра. В нём говорилось о том, что неизвестная девушка под предлогом поставки сахара завладела их денежными средствами.

– До сегодняшнего дня обещанный сахар так и не поставлен, то есть люди не получили ни товара, ни денег, – пояснила пресс-секретарь ДП ВКО Татьяна Карпова. – По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК – мошенничество.

По её словам, сотрудниками полиции установлена 29-летняя жительница Усть-Каменогорска, проводятся следственные действия и избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

На данный момент в рамках этого дела зафиксировано более 100 потерпевших. Общая сумма ущерба составила более 90 миллионов тенге.

Ерик Абитов