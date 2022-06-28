Сладкий ажиотаж

Почему при любом триггере люди начинают массово скупать именно сахар, ещё предстоит понять экономистам и, возможно, психологам. Но нынешняя, июньская, ситуация имеет и объективную причину – начался сезон сбора и заготовки садово-огородного урожая, а значит, и повышенного спроса на сахар. Готов ли к этому рынок?

Оптовка или стабфонд?

На оптовках Усть-Каменогорска сахар-песок покупают и по 600–700 тенге за килограмм. Но при этом в городе есть торговые точки стабилизационного фонда, реализующие сахар по так называемым социальным ценам.

– В Усть-Каменогорске 28 точек стабфонда, где сахар стоит 449 тенге, и ещё с девятью точками заключены меморандумы, благодаря чему цена установлена в 480 тенге, – сообщила председатель правления АО «СПК «Ертiс» Тамара Рахимжанова. – Призываю население не создавать ажиотажа, не брать сахар впрок, а лишь при необходимости, потому что его, в принципе, достаточно.

На рынок города еженедельно поставляется около 68 тонн этого востребованного продукта.

Бизнес на ажиотаже

В Правительстве страны ростом цен обеспокоены, как и причиной его возникновения.

Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев на совещании в Цифровом офисе Правительства доложил, что с начала года рост цен составил 17,1 процента. Больше всего выросла стоимость лука, капусты, сахара, картофеля, моркови, гречки. Наибольшее удорожание отмечается в Жамбылской и Мангистауской областях – 18,7 процента, Алматинской – 18,6 процента, Нур-Султане и Алматы – 18,5 процента и Шымкенте – 18 процентов.

Докладчик предложил разработать совместный приказ госорганов, позволяющий передавать данные электронных счетов-фактур в антимонопольные органы и местные исполнительные органы для выявления фактов превышения торговой надбавки и принятия предусмотренных законодательством мер.

Глава Правительства Алихан Смаилов также указал на необходимость усиления работы по контролю за 15-процентной торговой надбавкой, особенно в магазинах «у дома».

– Согласно данным Минсельхоза, запасы сахара в стране составляют более 100 тысяч тонн, при том, что потребление в месяц – 59 тысяч тонн. Этого более чем достаточно. Но в отдельных магазинах «у дома» сахар продаётся по 700-800 тенге. Это происходит в результате незаконной предпринимательской деятельности отдельных лиц, которые, воспользовавшись ажиотажным спросом, зарабатывают экстра-маржу. В целом средняя цена на сахар должна составлять 480-490 тенге за килограмм. С этим надо разбираться, – поручил премьер-министр Алихан Смаилов.

Работая на опережение

Что касается ситуации по стране в целом, то, как пояснили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, в республике на сегодняшний день запасы сахара в стабилизационных фондах, торговых объектах и складах составляют 30 тысяч тонн. И эта цифра не статична – на сахарных заводах страны продукция производится непрерывно.

В Казахстане работают четыре предприятия по переработке сахарной свёклы общей мощностью 8 тысяч тонн в сутки и 2 тысячи тонн тростникового сахарного сырья – в Аксу, Коксу, Мерке и Таразе. В прошлом году они произвели 226,8 тысячи тонн сахара. Объём произведённого тростникового сахара и свекловичного сахара за январь-май 2022 года составил 84,5 тысячи тонн.

– Для насыщения внутреннего рынка сахарной продукцией ведётся работа по поставке сырья белого и тростникового сахара из третьих стран в Казахстан с предоставлением тарифных льгот. Объём квоты на ввоз с тарифными льготами составляет 350 тысяч тонн, из них 250 тысяч тонн выделено участникам внешнеторговой деятельности в марте-мае текущего года, – отметили в ведомстве.

Для оперативности поставок сахара в регионы министерство совместно с заинтересованными сторонами прорабатывает вопрос беспрепятственного движения по территории Казахстана грузов с белым сахаром и тростниковым сахаром-сырцом железнодорожным транспортом. В настоящее время по территории Казахстана отгружено 137 вагонов с сахаром, в том числе 77 вагонов на месте разгрузки, 60 вагонов ожидается на станции назначения в течение семи суток.

Действуя на опережение, Минсельхоз разработал план мероприятий по стабилизации ситуации, вызванной дефицитом на отечественном рынке сахара, на 2022–2026 годы. Он проходит процедуру согласования.

Уже сейчас для обеспечения продовольственной безопасности страны принимаются системные меры государственной поддержки путём возмещения затрат инвесторов в размере 25 процентов инвестиционных вложений в строительство и модернизацию сахарных заводов, свеклоприёмного пункта и сети переработки побочных продуктов, приобретение сельскохозяйственной техники (от 25 до 50 процентов).

Также фермерам предоставляются базовые субсидии на приобретение семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, выплачиваются субсидии на объём сахарной свёклы, сданной на переработку. Для пополнения основных и оборотных средств предоставляются кредиты, в том числе по программе «Экономика простых вещей» с конечной ставкой вознаграждения для заёмщика 6 процентов. С 2021 года на производство сахара предоставлены налоговые льготы путём снижения НДС до 70 процентов.

Заграница нам поможет

Буквально на днях на внеочередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии с участием заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Бахыта Султанова было одобрено предложение Казахстана о продлении для нашей страны квоты на беспошлинный импорт белого сахара и сахара-сырца до 31 октября 2022 года. Ранее действие квоты ограничивалось 31 августа.

– Это позволит снизить стоимость поставок импортного сахара на внутренний рынок. Сейчас мы ведём переговоры с рядом стран о поставках больших объёмов сахара. А к ноябрю также начнутся поставки свекловичного сахара нового урожая как с казахстанских заводов, так и из стран ЕАЭС, – прокомментировал Б. Султанов.

Кроме того, Казахстан ведёт переговоры об увеличении размера квоты на беспошлинный импорт сахара белого и сахара-сырца.

В настоящее время квота РК составляет 350 тысяч тонн белого сахара и тростникового сахара-сырца с нулевой импортной таможенной пошлиной до августа 2022 года.

В поисках решения

Депутат Мажилиса Парламента от партии Amanat Фахриддин Каратаев озвучил свой запрос на имя первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, подняв, в частности, проблему подорожания сахара. Мажилисмен отметил, что социально значимые товары за год выросли в цене на 19,9 процента, а сахар и вовсе на 61 процент – сейчас он стоит от 600 до 900 тенге за килограмм. По наблюдениям депутата, при этом сахар можно найти не в каждом магазине.

– Проблема требует неотложного решения с учётом того, что потребности республики в сахаре в среднем составляют 550-600 тысяч тонн и только 10 процентов необходимого сахара производится из нашего сырья, остальное зависит от импорта, а предприниматели имеют обязательства по своевременной поставке сахара в Казахстан, – сказал депутат.

Решение проблемы парламентарий видит в налаживании логистических цепочек. Ф. Каратаев уверен, порты работают не на полную мощность, а финансовые операции с иностранными банками затягиваются.

– Мы считаем, что для предпринимателей нужно рассмотреть возможности продления сроков перевозки до 5-6 месяцев и увеличения тарифной льготы для приведения в соответствие с годовой потребностью поставки сахара до 550-600 тысяч тонн, – предложил мажилисмен.

Остаётся лишь отметить, что, по данным Бюро национальной статистики, средняя цена за килограмм сахара-песка по стране на 14 июня составляла 476 тенге (для сравнения, по итогам мая – 439 тенге). В ВКО этот показатель – 470 тенге.

Казахстанцы – сладкоежки!

К такому выводу пришло мониторинговое агентство Energyprom, ведь месячное потребление сахара-песка в стране составляет почти 1,5 килограмма на душу населения.

При этом потребление сладостей в стране снизилось. За первый квартал 2022 года на душу населения в среднем пришлось 10,3 килограмма сахара, джема, мёда, шоколада и кондитерских изделий, что на 1,3 процента меньше по сравнению с первым кварталом 2021 года.

Из них непосредственно на сахар-песок пришлось 4,5 килограмма, на 7,2 процента больше по сравнению с январём-мартом 2021 года. А вот рафинада сократилось на 27,6 процента, до 113 граммов за квартал на душу населения.

Среди регионов наибольшее потребление сахара, джема, мёда, шоколада и кондитерских изделий в первом квартале 2022 года зафиксировано в Алматинской (12,46 килограмма в среднем на душу населения) и Туркестанской (11,28) областях, а также в Алматы (11,27). Наименьшие показатели наблюдались в Шымкенте (6,9), Атырауской (7,95) и Восточно-Казахстанской (8,52) областях.

Айгуль Биданова

Фото Аяужан Утеулиновой