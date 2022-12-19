Скрининг, диагностика, лечение

В Бородулихинском районе успешно внедряются современные медицинские технологии.

КГП на ПХВ «Районная больница Бородулихинского района» УЗ ВКО состоит из двух стационаров. Это районная больница в Бородулихе и отделения в посёлке Жезкент, с поликлиниками, с одним отделением неотложной медицинской помощи, 11 врачебных амбулаторий, 17 медицинских пунктов, 3 фельдшерско-акушерских пункта. Количество прикреплённых к поликлиникам жителей района составляет 31543 человека.

Среднее количество прикреплённого населения на одного участкового врача составляет 1484 человека.

Качественная медицинская помощь

По информации Бородулихинской центральной районной больницы (ЦРБ), здесь оказывают экстренную, специализированную и круглосуточную медицинскую помощь. В стационарах развёрнуто 90 коек. Из них терапевтических – 30, хирургических – 16, гинекологических – 9, детских – 10, инфекционных – 10, патологии беременных – 10, родильных – 5. Также функционирует реанимационное отделение на три койки.

– В период борьбы с коронавирусом COVID-19 было развёрнуто 22 ковидных, четыре реанимационных койки, – уточнил главный врач ЦРБ Умуд Эфендиев. – На данный момент часть из них законсервирована.

При стационарах и службах Первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) действует дневной стационар на 45 коек. В консультативно-диагностической поликлинике ведётся приём по 19 специальностям. Плановая мощность составляет 718 посещений в смену.

Оснащённость медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения – свыше 83 процентов.

Для более качественного оказания медицинской помощи населению района в работе широко применяются современные медицинские технологии. Одним из первых в области внедрён и успешно работает эндовидеохирургический комплекс (Karl Storz), который позволяет производить малоинвазивные оперативные вмешательства на органах брюшной полости и малого таза. В уходящем году хирурги района провели почти 400 операций.

Кадры решают всё

В медицинском объединении района работают 66 врачей, 233 средних медицинских работника. За последние годы коллектив значительно обновился. Средний возраст – 35 лет у более 80 процентов врачей.

Вновь прибывшим специалистам предусматриваются меры социальной поддержки в виде выплаты подъёмного пособия в размере 100 МРП (306 300 тенге) на одного специалиста. В 2022 году выплачены подъёмные шести сотрудникам на общую сумму 1837,8 тыс. тенге.

В этом году в виде выплаты бюджетных кредитов на приобретение жилья в размере 1500-кратного МРП (4 594 500 тенге) на одного специалиста, сроком на 15 лет, выданы кредиты пяти сотрудникам на общую сумму 22 972,5 тыс. тенге. В виде предоставления жилья в 2022 году прибывшим специалистам выделены три квартиры.

Повысил свою квалификацию в уходящем году 51 специалист. Напомним, что в 2019 году за счёт областного бюджета семь человек прошли обучение за рубежом.

Будьте здоровы!

В круглосуточных стационарах лечебных учреждений района за 11 месяцев 2022 года получили квалифицированную медицинскую помощь 2023 пациента.

В дневных стационарах за 11 месяцев 2022 года получили лечение 1869 человек.

В Центральной районной больнице проинформировали, что в целях усиления профилактической направленности на уровне первичного звена в районе внедрена скрининговая программа. На текущий год запланировано проведение скрининг-осмотров по шести видам нозологии, в том числе три – на раннее выявление онкологических патологий.

Ерик Абитов

Бородулихинский район