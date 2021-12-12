Скот под присмотром

Похищенный в Аягозском районе табун лошадей нашли с помощью GPS-трекера.

Полицейскими региона проводится разъяснительная работа среди владельцев скота о необходимости установления беспроводных охранных систем для животных, к которым относятся GPS-трекеры. Как сообщает пресс-служба Департамента полиции ВКО, их эффективность в противодействии скотокрадству видна на деле.

Так, 25 ноября текущего года в отдел полиции Аягозского района обратился один из местных жителей и сообщил, что неизвестные лица похитили его табун лошадей с вольного выпаса. Сумма ущерба составила около 60 миллионов тенге.

Оперативники вместе с потерпевшим незамедлительно приступили к установлению обстоятельств произошедшего. Помогло то, что владелец скота заранее установил на нескольких лошадях специальное устройство электронного контроля GPS, которое позволяет в любое время в онлайн-режиме отслеживать передвижение скота через мобильное приложение.

Отследив местоположение похищенного скота, полицейским удалось установить его местонахождение и задержать самого скотокрада. Им оказался 47-летний житель Урджарского района.

– В настоящее время подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по ст. 188-1 ч. 4 УК РК «Скотокрадство, совершённое в особо крупном размере». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет, – отметил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Ания Есмухамет

Аягозский район