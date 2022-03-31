Скоростной спуск

В Риддере прошло первенство по горнолыжному спорту среди ветеранов и любителей.

На риддерской горнолыжной базе «Эдельвейс» прошли соревнования «Ветераны горнолыжного спорта».

В открытии грандиозного спортивного мероприятия принял участие член сборной РК, мастер спорта международного класса по горным лыжам Игорь Закурдаев.

Как рассказали в акимате моногорода, такой турнир состоялся впервые. В нём приняли участие более 50 спортсменов. Они соревновались в дисциплине «Гигантский слалом». Стоит отметить, что многие ветераны за годы своей карьеры не раз поднимались на большие подиумы.

Хорошую технику и высокую скорость на трассе при спуске продемонстрировали тренеры города по этому виду спорта, чемпионы РК и мира, кандидаты в мастера спорта по горным лыжам, а также любители горнолыжного спорта.

По итогу все участники соревнований награждены грамотами и призами.

Ерик Абитов

Риддер