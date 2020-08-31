Скоро в школу

До начала нового учебного года остались считанные дни. Его с нетерпением ожидают около пяти тысяч первоклассников Семея.

О готовности школ города к началу занятий на августовской конференции в режиме онлайн рассказал аким Семея Ермак Салимов.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией городские школы начнут новый учебный год в дистанционном формате. На сегодняшний день завершается работа по временному обеспечению компьютерами учащихся из малообеспеченных семей.

– Школам уже выдано 900 компьютеров, ведется закуп еще 666 компьютеров из местного бюджета и 5337 – из республиканского, – сообщил Ермак Салимов. – Решается вопрос обеспечения интернет-связи. «Казахтелеком» проводит работы по усилению скорости интернета в поселках Восход, Холодный ключ и Ушактар.

В традиционном формате в дежурных группах учебный год начнут более 11 тысяч учащихся 1-4 классов. В школах при этом будут соблюдены все необходимые санитарные меры. Учащиеся малокомплектных сельских школ будут учиться в традиционном режиме также с соблюдением дезрежима. Воспитанники детских садов могут не только посещать дежурные группы по заявлению родителей, но и обучаться дистанционно.

– Поручаю всем директорам школ и руководителю отдела образования обеспечить сохранение безопасности здоровья детей при открытии школ и детских садов, – заключил аким города.

Стоит отметить, в этом году принят закон о статусе педагога, заработная плата учителей увеличилась на 25 процентов. За проверку тетрадей, наставничество, магистратуру и преподавание по обновленному содержанию образования учитель получает доплату. Министерством образования при этом принимаются меры по недопущению требования лишней отчетности с учителей. Всё это даёт педагогам возможность повышать качество образовательного процесса.

Флора Левина

Семей