Скоро в армию

В районе Алтай начали подготовку к весеннему призыву на воинскую службу.

В отделе по делам обороны района Алтай состоялась встреча с представителями акимата района по итогам осеннего призыва граждан на срочную военную службу.

Заместитель акима района Алтай Жанна Аскарова акцентировала внимание на том, что от результатов оповещения призывников зависит дальнейшая работа призывной комиссии.

– В основном призывники своевременно являются в призывные пункты, – отметила она. – Молодые люди все интеллектуально подготовлены, они понимают, что им необходимо выполнить свой долг и пройти службу в рядах Вооружённых сил РК.

По её словам, осенний призыв в районе завершён, сейчас уже началась работа по подготовке к весеннему призыву.

Ерик Абитов

Район Алтай