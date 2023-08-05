«Скорая» ускоряется

Скорая медицинская помощь – одна из важнейших служб в сфере здравоохранения Восточного Казахстана. Её развитию способствуют комплексные меры, принимаемые властями региона.

В Казахстане скорая медицинская помощь является общедоступной и бесплатной. Медики этой службы круглосуточно оказывают экстренную помощь взрослым и детям. От их оперативности и профессионализма зачастую зависит жизнь других людей.

О том, как в Восточном Казахстане развивается служба, рассказал главный врач областной станции скорой медицинской помощи Ержан Мейрбаев.

По его словам, станция скорой медицинской помощи города Усть-Каменогорска получила статус областной 24 августа 2018 года. С 1 марта 2019 года в области проведена централизация службы СМП путём присоединения районных отделений. В состав областной станции вошли подстанции или отделения Зайсанского, Катон-Карагайского, Кокпектинского, Курчумского, Тарбагатайского, Уланского, Шемонаихинского, Глубоковского районов, районов Алтай и Самар, а также города Риддера.

– Централизация службы 103 повысила эффективность работы и оперативность реагирования служб скорой помощи. Это произошло также благодаря установке единого программного комплекса «Көмек», который позволяет осуществлять передачу вызовов бригаде непосредственно на планшет, без использования рации или телефона. Бригады оснастили единым оборудованием, аппаратурой, лечебными средствами и изделиями медицинского назначения, кардиометрами – для снятия и передачи электрокардиограммы на расстоянии. Также медики прошли обучение единым международным стандартам, что привело к унифицированному оказанию экстренной помощи в городе и селе. Вдобавок ко всему в медицинские автомобили скорой помощи установили GPS-навигацию, выездные бригады обеспечили единой формой одежды, – комментирует главврач.

В Восточном Казахстане, как и во всех регионах страны, осуществляется единый организационно-методический и административно-финансовый контроль над работой всех выездных бригад, в том числе за соблюдением маршрутизации и выполнением стандартов оказания медицинской помощи бригадами СМП. Вся служба «скорой» по республике подчинена РГП на ПХВ «Нацио-

нальный координационный центр экстренной медицины» Минздрава РК.

– Скорая экстренная и неотложная медицинская помощь нашего региона включает в себя единую диспетчерскую службу, бригады скорой экстренной помощи и неотложной помощи, организованные при учреждениях ПМСП (неотложки). Все поступающие звонки на канал 103 по области попадают на центральную станцию скорой помощи. Диспетчеры по приёму вызовов имеют медицинское образование, – продолжает наш собеседник.

Согласно поступившим жалобам и симптомам диспетчеры делят полученные вызовы на четыре категории срочности. Первую, вторую и третью передают на исполнение бригадам скорой медицинской помощи, четвёртую категорию – неотложке.

Помимо канала 103 жители области могут позвонить на номер 112 для получения срочной медицинской помощи. Также в каждом районе области есть номера стационарных телефонов, по которым в случае необходимости может обратиться местное население. Все вызовы принимаются в режиме 24/7.

– Организация скорой медицинской помощи как в городе, так и сельской местности действует по общепринятому принципу: при экстренных случаях привлекаются ближайший медицинский сотрудник и ближайший стационар, – отмечает Ержан Мейрбаев.

Что касается повышения качества работы скорой медицинской помощи, то, по словам собеседника, для этого на центральной станции СМП организован симуляционный центр, оснащённый современным оборудованием и манекенами для отработки практических навыков. Внедрена новая система обучения специалистов службы в соответствии с международными стандартами (BLS, ACLS, PALS, PHTLS).

– В январе этого года три врача скорой помощи прошли обучение в Астане и получили сертификаты международных тренеров. Теперь под их руководством бригады СМП Усть-Каменогорска и ближайших к городу населённых пунктов ежедневно отрабатывают практические навыки. Бригады отдалённых районов повышают квалификацию на базе центральной станции, где вместе с наставниками обслуживают вызовы и посещают занятия в симуляционном центре. Для приезжих медиков предусмотрены комнаты отдыха, – говорит главврач СМП.

В последнее время, по его словам, значительно возросли требования не только к качеству оказания экстренной медицинской помощи, но и к обоснованности поступающих на станцию вызовов. Появилась необходимость углубленного изучения поводов обращений городского населения за медпомощью, особенно, когда они касаются детей (увеличилось количество вызовов по поводу детского травматизма).

Значительное влияние на деятельность скорой помощи оказывает эффективность работы амбулаторно-поликлинического звена: приём больных и их обслуживание на дому, уровень и качество диспансеризации, а также профилактическая и санитарно-просветительная работа. Поэтому особое внимание уделяется взаимодействию амбулаторно-поликлинической сети и скорой медицинской помощи, преемственности и координации деятельности в лечении наиболее тяжёлого контингента пациентов.

Ержан Мейрбаев считает, что для ещё большего повышения эффективности службы СМП в Усть-Каменогорске нужна типовая областная станция скорой медицинской помощи с достаточной площадью для размещения автотранспорта и диспетчерской службы. На оперативность оказания экстренной медпомощи может также повлиять выделение дополнительных помещений для подстанций в районах аэропорта, Аблакетки и села Меновного.

Для сельского населения, по его мнению, необходимо открытие подстанций СМП в сёлах Секисовка Глубоковского района, Волчанка Шемонаихинского района, Полянское и посёлке Новая Бухтарма района Алтай.

Бахыт Сарсембаева