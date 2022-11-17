Скользкая тема

В регионе при обследовании зимнего содержания автомобильных дорог республиканского и областного значения выявлено свыше 40 нарушений.

Сотрудники Управления административной полиции тщательно проверили зимнее содержание наиболее аварийно опасных участков дорог, работу снегоочистительной техники, наличие противогололёдных материалов на производственных базах, установку предупреждающих дорожных знаков, снегозадерживающих ограждений и сигнальных вешек.

– По результатам обследования выявлено более 40 нарушений требований по состоянию дорожного покрытия, знакам и ограждениям. Направлено 19 предписаний по их устранению, – рассказали в пресс-службе Департамента полиции ВКО.

Представители департамента и обслуживающих организаций подготовили дополнительные предложения по устранению снегозаносимых участков. Также рассмотрели алгоритмы взаимодействия строевых подразделений полиции с инженерно-техническим персоналом дорожных организаций по сбору информации о состоянии обслуживаемой сети автодорог и возможности проезда по ней. Эти меры направлены на профилактику аварийности и снижение количества ДТП.

– Просим водителей соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия, эксплуатировать автомобили только с зимними шинами и по возможности не выезжать на загородные трассы при получении штормовых предупреждений, – напоминает ДП ВКО.

Актуальную информацию о состоянии и проезжаемости автомобильных дорог, введённых ограничениях можно узнать через приложение DARMEN либо по телефонам: 777-081, 776-005 (дежурная часть Управления местной полицейской службы ДП ВКО); 26-28-08, 24-08-98, 8-777-535-89-08, 57-42-52, 8-771-086-55-43 (диспетчерские службы ТОО «Казахавтодор»).

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета