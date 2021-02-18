Сколько стоит безответственность?

Почти на 1,5 млн тенге оштрафовали устькаменогорцев и семейчан за нарушение ограничительного режима.

Только соблюдая все санитарные предписания, можно рассчитывать на дальнейшее снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией и послабление ограничительных мер. Однако жители ВКО часто пренебрегают предписаниями и здравым смыслом. Только за минувший день по области было выявлено 20 нарушений ограничительного режима, установленного Главным государственным санитарным врачом.

17 февраля в Усть-Каменогорске зарегистрировано восемь фактов нарушения. Вместе с тем, наложены штрафы по ранее выявленным нарушениям в непродовольственных и продовольственных магазинах, торговых домах, общественном транспорте и т.д. Общая сумма штрафов составила 525 060 тенге.

В Семее выявили 10 нарушений масочного режима в торговых домах, на рынках и в общественном транспорте. Составлены пять протоколов на сумму 510 020 тенге. Взыскано семь штрафов на сумму 889 685 тенге.

В Риддере зарегистрировано одно нарушение – обслуживание посетителей без маски.

В Глубоковском районе выявлено одно нарушение масочного режима. Сумма штрафа – 43 755 тенге.