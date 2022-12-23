Сколько нас?

Расскажите, сколько сейчас казахстанцев проживает в стране и какое количество приехавших из других государств.

Алия Исакова, Глубоковский район

Как сообщает Бюро национальной статистики, численность населения страны на 1 ноября 2022 года составила 19 715,2 тыс. человек, в том числе городского – 12 169,1 тыс. (61,7%), сельского – 7 546,1 тыс. (38,3%) человек. По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 212 тыс. человек, или на 1,1%.

Естественный прирост населения республики за январь-октябрь 2022 года, по сравнению с январём-октябрём прошлого года (222,3 тыс. человек), снизился на 0,6 процента и составил 221 тысячу человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,51 человека.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-октябрь 2022 года составило 333,1 тыс. человек, что на 11,4 процента меньше, чем за соответствующий период 2021 года (375,9 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,37 родившихся.

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в январе-октябре 2022 года число прибывших в страну составило 12 926 человек, число выбывших из страны – 21 875 человек, сальдо миграции составило 8 949 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85 процентов, выбывших – 84,4 процента от общего числа мигрантов.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, увеличилась на 3,2 процента. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трёх городах: Алматы (30 388 человек), Астана (29 086 человек) и Шымкент (2 311 человек).