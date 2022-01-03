Сколько на ёлочке шариков цветных… 

В Глубоковском районе живёт уникальная мастерица, которая дарит вторую жизнь старинным ёлочным игрушкам.

Декабрь – месяц предновогодней суеты. Одни в срочном порядке вырезают из бумаги ажурные снежинки, другие катают из шерсти снеговиков, некоторые вяжут главный символ года. А Ольга Дудкина из села Планидовка собирает и реставрирует предметы из нашего прошлого, питая особую любовь к ёлочным украшениям. В её коллекции их более тысячи. Чем они старше, тем милее.

Реставратор старых ёлочных игрушек – звучит очень необычно и словно окутывает загадочностью, которая погружает в атмосферу настоящего волшебства, происходящего в руках мастера.

– Коллекционер, как и реставратор, звучит громко, поэтому предпочитаю так себя не называть, я просто любитель. Любитель не только собирать, но и реставрировать. Оживлять старые, почти разбитые игрушки я начала около пяти лет назад – хотела показать своим внукам, какие украшения были в моём детстве. Современные игрушки, может, красивые, но этот бездушный пластик никогда так не «зацепит», как те стеклянные фигурки, которые родом из нашего детства, принадлежали нашим родителям, бабушкам и дедушкам, – рассказывает мастерица.

С того момента Ольга Николаевна с головой окунулась в изучение процесса реставрации игрушек – вступила в тематические группы в соцсетях, регулярно просматривала обучающие мастер-классы.

Поначалу старинные ёлочные игрушки ей отдавали знакомые, родственники и друзья. Потом стеклянных Дедов Морозов, зайчиков, снеговиков, утративших свой первоначальный вид, мастерице стали присылать со всех уголков Казахстана.

Игрушки в руки своей спасительницы попадают в разных состояниях – у кого-то это просто потёртости и царапины, облупившаяся или выцветшая краска, но чаще бывают со сколами, дырочками и даже наполовину разрушенными, где уже нужно не просто перекрасить, а задействовать всё своё мастерство и восстановить былой облик целиком.

Разглядывая фотографии реставратора, где показаны работы до и после, понимаешь, насколько это кропотливая, ювелирная, но в то же время очень интересная работа, итог которой в полной мере можно назвать чудом.

Реставрация, по словам мастерицы, – это настолько увлекательное занятие, что оно порой очень помогает отвлечься от семейных забот, окунуться в мир сказки, волшебства, вспомнить детство. Ведь все мы немного дети в душе, тем более люди, которые любят творчество. Зачастую в череде серых будней нам очень не хватает какой-то возвышенно-эстетической нотки, создающей хорошее настроение и открывающей второе дыхание для выполнения поднадоевших повседневных дел.

Как признаётся наша собеседница, игрушки после реставрации, особенно непрофессиональными материалами, ценными остаются только для души мастера и коллекционера.

Технологию восстановления внешнего облика игрушки Ольга Николаевна подбирала «под себя», методом проб и ошибок. В арсенале её рабочих инструментов самые простые – пинцет, пилочки, наждачная бумага, скотч, эпоксидная смола, воздушные шарики для формирования игрушек, лупа. И – терпение!

Мастерица признаётся, что каждый раз испытывает огромную радость и гордость, когда маленькая стеклянная «вещица» обретает свою вторую жизнь.

В её руках даже старые стеклянные бутылки преображаются с помощью ленты, шпагата, бисера и красок, превращаясь в эксклюзивную вазу для цветов или атмосферное украшение интерьера. Главное, говорит она, – проявить фантазию.

Рассматривая всё это богатство и слушая рассказ об увлечении рукодельницы, чувствуется её искренняя любовь к своему делу, которая, по её словам, с каждым годом становится только сильнее и масштабнее.

Ольга Дудкина, экономист с высшим образованием, всю жизнь работала бухгалтером, а в свободное время занималась декором и восстановлением посуды, одежды. В 90-е годы прошлого века шила на заказ свадебные платья. Рукоделие для неё стало образом жизни.

Мастерица ещё и заботливая бабушка для двоих внуков.

– Для них и создаю свои шедевры, – признаётся она. – Если ко мне приезжают гости, уезжают всегда с подарком. От этого и у них на душе радостно, и мне приятно.

Рукодельница также демонстрирует свои поделки на праздниках, проводимых в селе. Люди охотно рассматривают, восхищаются, даже не против купить, потому что её работы этого достойны, а самое главное – они хранят тепло человеческих рук.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива О. Н. Дудкиной

Глубоковский район