Сказочный мир Айман Шарипхановой

Великий Тенгри, Мать Умай и её маленькие помощники Шилде, священная птица Самрук и хан подземного мира Даукара – эти сказочные герои мифов и легенд прототюркских и тюркских народов оживают на страницах романа начинающей писательницы, известного журналиста Айман Шарипхановой.

Окунувшись в созданный ею литературный мир, уже невозможно оторваться от лихо закрученного сюжета, и невольно начинаешь сопереживать главному герою сказания – юному батыру Тлемису, которому на роду написано спасти своё и соседние племена от нашествия вражеских полчищ.

Захватывающее чтиво

15 февраля в областной универсальной библиотеке имени Абая состоялась презентация книги Айман Шарипхановой «Путь к Байтереку». Её роман издан в декабре прошлого года в издательстве «Фолиант» в рамках книжной серии «Абай әлемi».

Отметим, что книги этой серии вот уже около пяти лет издаются в ВКО по инициативе главы региона Даниала Ахметова. Только в 2022 году в серию вошли 17 томов произведений авторов Восточного Казахстана. Последний том серии содержит роман Айман Шарипхановой «Путь к Байтереку».

– Когда узнала о том, что в ВКО будет запущена серия книг авторов области, в том числе и современных, я поняла, что это мой шанс опубликовать свой роман. Я встретилась с председателем редколлегии, писателем Медеу Сарсеке, который согласился прочитать мою рукопись, – вспоминает Айман Шарипханова.

Роман был прочитан очень быстро, и автора пригласили на беседу. «Шла я туда ни жива, ни мертва», – признаётся журналист. И действительно, поначалу на неё обрушилась волна критики: дескать, зачем взялась за такую сложнейшую тему, да ещё намешала всё подряд. А потом сквозь грозовые тучи проглянуло солнышко – это Медеу Сарсеке, вдруг сменив гнев на милость, внезапно улыбнулся, лукаво прищурился и сказал:

– Но ведь интересно было!

Так и приняли решение о публикации романа, написанного в жанре фэнтези. Единственным условием стало изменение имени хана подземного мира. Именно Медеу Сарсеке назвал главного злодея романа Даукара – Чёрный великан.

Так вышло, что свет роман увидел только в декабре прошлого года, а презентуется читателям только сейчас.

Сохранить достояние нации

Как рассказывает автор, свой замысел она вынашивала давно. Но вот достойной темы всё не находилось. Журналисту, работающему со словом, давно стало тесно в рамках небольшого очерка, тем более новостной заметки. Ей хотелось многое рассказать людям, выплеснуть на бумагу всё, что она бережно вынашивала в своей душе.

Толчком к началу работы послужила… государственная программа культурного наследия в Казахстане.

– Программа «Рухани жаңғыру», стартовавшая несколько лет назад, призывала нас, казахстанцев, сохранить бесценный культурный код, наше духовное и культурное наследие. И я восприняла это как знак, тот самый импульс, который и послужил толчком для начала работы над романом, – рассказывает автор.

Современная сказка

То, что это будет произведение в стиле фэнтези, Айман Шарипханова не сомневалась. Вот только писать очередную книгу о гномах, эльфах, хоббитах и другой нечисти западного мира ей очень не хотелось. Хотя она прочла всю современную классику в этом жанре.

– Я обожаю фэнтези. Он включает в себя элементы многих литературных жанров. Здесь и приключения, и детектив, и любовная лирика, и даже элементы ужасов и триллера. Да, это сказка, но, в отличие от неё, романы в жанре фэнтези более содержательны, их герои чётко прописаны, характерны и разнообразны. Читатель видит их развитие, рост, как физический, так и духовный. Да и сама история может воплотить любой замысел автора, он не привязан к фактам истории. Здесь полная свобода для фантазии, для воплощения задуманного замысла, – объясняет писательница.

Как призналась Айман Шарипханова, читая произведения авторов, пишущих в жанре фэнтези, она часто думала: почему нет среди них романов, основанных на казахской национальной культуре? Ведь мир фольклора казахов очень разнообразен

и богат!

– Но у нас, как и во всём мире, раскручены преимущественно иностранные персонажи. Наши дети хорошо знают, кто такие бетмен или спайдермен, хоббиты, орки, гоблины и так далее. А ведь у казахов есть огромное количество очень интересных и самобытных сказочных героев, которые могут стать персонажами фэнтези, – считает писательница.

Мир мифов и легенд

Айман Шарипханова решила обратиться к родному казахскому фольклору, к мифам, легендам и сказаниям тюркских народов и даже более древних их предков. Увы, пока эта тема народного творчества прототюркских и тюркских народов в Казахстане интересна узкому кругу собирателей народной мудрости и исследователей-фольклористов.

Айман Шарипханова с головой окунулась в тему легенд, сказаний, мифов, сказок и былин, где встретила огромный мир, наполненный волшебными существами как добрыми, так и враждебными человечеству. Оказалось, в нём тоже немало леших, водяных, есть свои ведьмы и колдуны, ангелы и демоны, над которым возвышалось главное божество тюркских народов повелитель всего сущего царь небес Тенгри (до появления ислама и других религий, казахи поклонялись единому богу неба Тенгри, отсюда и тенгрианство).

В романе довольно большая роль отведена Матери Умай – прародительнице всех людей, покровительнице матерей и детей, олицетворению женского начала. У неё были свои помощники – Шилде – маленькие духи, которые появлялись в домах, где рождались младенцы, и считали своей обязанностью оберегать и нянчить их.

Действие романа «Путь к Байтереку» разворачивается в Великой Степи в неопределенные стародавние времена. И красной нитью через повествование проходит легенда о Байтереке, которая является отражением представления древних тюрков о мироустройстве.

– Это символический сакральный образ, объединяющий три мира – верхний, где живут верховный бог Тенгри, мать Умай, ангелы, аруахи; средний мир – обитель живых людей, нижний мир, где главенствует тёмный хан со своей армией. Предание о Байтереке содержит в себе образ священной птицы Самрук, который тоже нашел своё отражение в романе, – пояснила Айман Шарипханова.

Противостоят положительным героям отрицательные персонажи, описание которых можно встретить в казахских народных сказках и сказках народов тюркского мира.

Глава всех злых сил – владыка подземного царства Даукара. Его помощник Бана-хан – повелитель змей, тоже не раз появляется в народных сказаниях и сказках. На стороне зла и дух женского рода Албасты, водяной Уббе, леший Конаяк и ночная ведьма, вампир Жезтырнак. Этого персонажа автор «рисует» как писаную красавицу, которая под длинными рукавами прячет огромные когти.

Жизнь кочевья

Главным героем романа стал человек по имени Тлемис, наделённый героическими качествами былинных батыров. Автор описывает жизнь Тлемиса с первого дня его рождения. Это было сделано специально, чтобы на примере жизни своего героя показать читателям, как в казахских семьях растили и воспитывали подрастающее поколение. У казахов есть собственная система народной педагогики, которая позволяла взращивать настоящих героев-батыров, защищающих свой народ в лихие годы несчастий.

Кочевые и осёдлые племена живут по неписанным и незыблемым законам Великой Степи, где превыше всего почитаются воинская доблесть в борьбе за родную землю, честь, достоинство, соблюдение законов, почитание традиций, уважение к старшим.

Айман Шарипхановой в своём романе удалось передать неповторимую атмосферу свободного степного народа, царившую в Великой Степи.

Писательница органично вплетает в общую нить повествования обычаи, ритуалы и традиции кочевников. Они легко воспринимаются и запоминаются на фоне развития захватывающего сюжета.

Научные исследования и наследие мастеров

Все эти знания писательница почерпнула не только из рассказов своих родных и близких, но и из специальной научной литературы. Погрузившись в исследовательскую работу, Айман Шарипханова с достоверностью пыталась описать все обычаи, традиции и быт казахского народа. Например, при создании образа военной школы, где главный герой Тлемис проходил курс молодого бойца, писательница изучила массу документов, связанных с военным искусством казахского народа, его тактикой и стратегией, приёмами борьбы тюркских народов и традиционными видами оружия.

– У казахов действительно существовала некая кочевая военная академия, школа для воспитания молодых воинов, – рассказывает Айман Шарипханова. – Четыре раза в год молодых парней, подростков в возрасте от 9 до 14-15 лет, забирали на военные сборы. Они обычно проходили в небольшом ауле подальше от любопытных глаз. Здесь юношей учили обращаться с луком, саблей, копьём и другими видами оружия. Учили тайным знакам, при помощи которых можно передать информацию на расстоянии или предупредить об опасности.

Хочется отметить, что из романа Айман Шарипхановой в принципе можно получить массу интересных фактов: от способов лечения колотых и резаных ран до рецепта запечённого в золе костра мяса.

Я не волшебник…

Наряду с юным батыром Тлемисом в романе немало других положительных героев-людей: отец Тлемиса Буркут, его мать Кундыз, бабушка Кулян, дедушка Кайсар, учитель-воевода Жаназар, друг и наставник Жамба (Жамбурбай) и другие персонажи.

Однако есть среди людей и отрицательный персонаж – Абас, созданный в противовес Тлемису. Абас – гипертрофированный литературный образ, на примере которого автор показывает противоречивую природу человека, с его слабостями и недостатками. Показывает, каким он может стать, если будет потворствовать самым низменным своим желаниям.

– В Тлемисе нет ничего волшебного. Это обычный мальчик, со множеством недостатков и слабостей, но по ходу развития сюжета он предстаёт перед читателем совсем другим человеком. Здесь показано торжество воли над слабостями, умение сделать выбор. Жизнь – борьба, и нужно уметь преодолевать трудности, не сдаваться, оставаясь при этом Человеком, – говорит автор романа «Путь к Байтереку».

Екатерина Гуляева