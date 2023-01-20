Сказки из бисера

«Бисер – это маленькие шарики с отверстием», – так ответит большинство, и лишь немногие скажут: «Бисер — это целый мир! Это бисерные цветы и деревья, игрушки, украшения, картины…».

«Бисероплетение – это моя страсть», – так восторженно говорит пенсионерка Людмила Вахрушева, создающая своими руками необыкновенные по изяществу и мастерству украшения. Почти двадцать лет назад, увидев у приятельницы колье из бисера, она буквально «заболела» и сама научилась плести.

Людмиле Дмитриевне понадобился лишь один урок, который ей любезно преподала учитель труда Наталья Мануленко, чтобы постичь азы бисероплетения. Дальше все ступени – от новичка до мастера – она прошла самостоятельно. Здесь ей здорово помогли книжки-самоучители и журналы.

Я не поленилась, полистала эти журнальчики и диву далась, как это мастерица в них разбирается? Непосвященному в тайны искусства эти схемы кажутся критским лабиринтом, разве что Минотавра там не встретишь. Впрочем, Людмила Дмитриевна честно признаётся, что и после многих лет упорных занятий она иногда сидит часами над прочтением схемы нового украшения, часто приходится переделывать уже почти готовую работу, чтобы добиться идеального рисунка и качества изделия.

Бисероплетение – искусство настолько древнее, что им увлекались предки многих народов мира на всех континентах планеты. В Африке женщины племени масаи из-за своего величественного роста могут позволить себе пышные украшения разных цветов и форм. Множество племён индейцев обеих Америк восхищались маленькими бусинками, предпочитая украшения из них тяжёлому великолепию изделий из золота и драгоценных камней. Индейцы украшали бусинами все предметы, которые производили: сумки, мокасины, одежду и головные уборы. То же самое делали народы Гренландии, Турции, Венеции, Богемии, Нидерландов, Венеции и даже Месопотамии. Бисероплетение, вышивание бисером – эти виды рукоделия уходят корнями в глубокую древность. При этом техника выполнения работ из бисера и стекляруса доступна каждому, кто желает овладеть этим видом творчества. Разнообразие приёмов практически неисчерпаемо. Каждый находит здесь что-то своё.

Вот и Людмила Дмитриевна нашла свою нишу во всём многообразии техник и способов бисероплетения. Она восхищается вышитыми бисером картинами и иконами. Однажды ей довелось подержать в руках кошелёк, украшенный бисером, который служил моднице XVI века!

Мастерица предпочитает создавать изящные вещицы для подчёркивания женской красоты: серьги, колье, браслеты и броши.

Каждое её произведение – шедевр, гимн красоте и… терпению. Часто, не найдя нужного рисунка, Людмила Дмитриевна сама придумывает и плетёт украшения, созданные её фантазией. И в результате невозможно отвести глаза от этих рукотворных «безделушек».

Ни одно из своих украшений мастерица не продала. А вот дарить – дарила. Друзьям, приятелям. Однажды к ней пришёл молодой человек. Умолял продать колье для любимой девушки. Денег на драгоценности у него не было, а хотелось удивить невесту необычным и красивым подарком. Нет, она не продала ему колье… подарила.

Ведь и сама Людмила Дмитриевна была счастлива в браке. Если бы был жив её супруг, они бы уже отметили бриллиантовую свадьбу.

Екатерина Гуляева

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