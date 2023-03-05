Культура

Сказки Ералы

05.03.2023
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Все ребята увлекаются невероятными историями и волшебными сказками. Девятилетний Ералы Пазылбекулы любит их не только читать, но и писать…

В Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина юный сказочник презентовал свою первую книгу «Сказки Ералы».

Мальчик учится в четвёртом классе средней школы имени Д. Кунаева села Прапорщиково Глубоковского района. Читать он научился в четыре года, а к шести перечитал практически все казахские народные сказки. Как-то ему пришла идея самому написать сказку.

В копилке Ералы немало побед на творческих и литературных конкурсах. Он занял третье место в республиканском конкурсе «Республикалық балалар оқулары». Также юный талант является победителем областных литературных и творческих конкурсов «Лидер чтения – 2021», которые проходили в рамках Года детской литературы в Казахстане, проекта Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина «SUPER Б’АЛАҚАЙ», областного конкурса «Ертегілер – ғажайып әлем», где Ералы впервые представил свои сказки.

На днях состоялось знаменательное событие – книга сказок Ералы стала известна широкому кругу читателей. В ней собраны неподдельно трогательные произведения, рождённые детским воображением и осмыслением окружающего мира. «Ғажайып саяхат», «Кітаптар мұңы», «Ғажайып қалам», «Судың да сұрауы бар», «Айымның қателігі», «Үшінші бала», «Екі дос», «Жанашырлық», «Көгершіннің балапандары», «Менің әпкем» и другие – это невыдуманные истории из детства, забавные случаи в семье, рассуждения юного автора.

– Читая сказки, мы лучше понимаем друг друга, – считает Ералы.

В этот день поддержать юное дарование пришли известные писатели и ценители литературы, учителя, школьные друзья,  родные. Ознакомившись с книгой, они выразили уверенность, что она станет одной из читаемых как среди детской аудитории, так и среди взрослых. Ведь во взрослой жизни порой так не хватает волшебства…

– Яркая, с хорошими иллюстрациями, напечатанная крупным шрифтом, небольшого объёма в 28 страниц – именно такой  должна быть книжка для маленьких читателей, чтобы привлечь их внимание, – отметила руководитель Центра детского чтения и социальных программ Нургуль Кудайбергенова.

Сотрудники библиотеки приглашают всех желающих познакомиться со сказочным творчеством Ералы.

Александра Исаева

Фото предоставлено ВК областной библиотекой им. А. С. Пушкина

 

05.03.2023
754

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