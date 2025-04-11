Общество

Сказка из подручных материалов

11.04.2025
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Мастерица из Усть-Каменогорска Анжелика Березовикова, участница объединения мастеров ДПИ «Белая сова», создаёт трогательные ёлочные игрушки из ваты и интерьерные куклы. Среди её работ персонажи советских мультфильмов, сказочные герои и вымышленные существа. Все свои изделия героиня расписывает вручную, наделяя их уникальными выражениями лиц и характерами.


Жительница областного центра Анжелика Березовикова по профессии бухгалтер. Большую часть дня она проводит расчёты, анализирует данные и обрабатывает документы. Но как только работа заканчивается, женщина с головой уходит в мир кукол. В свободное время Анжелика создаёт ангелов в шерстяных платках, задорных мальчишек в тулупах, очаровательных девчушек в фуфайках, румяных снеговиков, нарядных кроликов и долговязых медвежат с добрыми глазами. От её работает веет теплом. Куклы выглядят совсем как живые: припорошенные снегом волосы, загадочные улыбки и выразительные позы. Кажется, что они вот-вот звонко рассмеются и поправят свои забавные костюмчики…


ЕСЛИ ДУША ПРОСИТ ТВОРЧЕСТВА


Как бухгалтер пришла к тому, чтобы создавать игрушки?
По словам самой Анжелики, она всегда любила рукоделие.


– Творчеством я занимаюсь с детства. Посещала всевозможные кружки, где шила, вязала, вышивала, плела макраме, рисовала. Но я никак не могла предположить, что в будущем все эти навыки мне пригодятся, – рассказывает мастерица.


Игрушки она начала делать в 2018 году. Сначала это были тильды – текстильные куклы с маленькими глазками. Потом кофейные игрушки. Но на этом мастерица не остановилась. Она искала и изучала новые техники рукоделия.


В какой-то момент Анжелика решила освоить роспись кукольных лиц. Женщина не стала откладывать идею в долгий ящик и сразу же приступила к практике. При этом мастерица хотела не просто нарисовать забавную мордашку, а подарить кукле живое, человеческое лицо. Реализовать задуманное с первого раза не получилось.


– Если бы вы только знали, сколько я выкинула голов. Я даже хотела оставить это занятие, но что-то заставляло меня двигаться дальше, – вспоминает Анжелика. – Всё повторялось вновь: раскрой, набивка, роспись и… ведро. И вот – первая законченная кукла. Тогда для меня это был шедевр, но всё познаётся в сравнении.


Постепенно героиня набила руку и выработала свой собственный стиль росписи. Тем не менее, создание лиц по сей день занимает у неё много времени и требует особенной аккуратности. Ведь от выражения лица зависит весь образ готового изделия.


Анжелика говорит, что придумывать образы для будущих игрушек – это самая сложная часть работы. Необходимо поймать вдохновение, подобрать ткани и аксессуары, прочувствовать настроение и характер куклы.


– Много игрушек я делаю по персонажам советских мультфильмов, также много интересных героев можно найти в детских книжках. Некоторые свои работы я делаю по мастер-классам, когда знакомлюсь с новыми техниками. Иногда приходит образ, я его вынашиваю, в голове прокручиваю процесс создания игрушки. Но потом из-за нехватки времени просто перегораю. Бывает такое, что кукла может оставаться незаконченной очень долгое время, и я не знаю, когда вдохновение повернётся в её сторону. Стараюсь планировать график изготовления работ, но иногда кто-то «лезет» вне очереди, – делится Анжелика.


Бывает, что готовый результат не совпадает с первоначальной задумкой. Но рукодельницу это не расстраивает. Ей нравится наблюдать за тем, как игрушки приобретают неожиданные для неё самой черты.


– Кукла диктует мне, кем и в чём она хочет быть, – признаётся наша героиня.


В НЕПРЕРЫВНОМ ПОИСКЕ


Сейчас Анжелика работает сразу в нескольких разных техниках. Основное направление – это игрушки из ваты, они же ёлочные игрушки. Для того чтобы сделать такую куклу, необходимо послойно наклеивать вату на проволочный каркас, тщательно просушивая каждый слой. Затем заготовку нужно нарядить и расписать, добавить мелкие детали и украшения.


Также мастерица делает вязаные игрушки, интерьерных кукол из текстиля, кукол Тедди и игрушки в смешанной технике. В её арсенале огромный набор материалов: плюш, вискоза, опилки, пряжа, холлофайбер, масляные краски, глина, пастель и множество других. И к каждому из них Анжелика умеет найти подход.


Наша собеседница говорит, что у неё нет любимой техники. И любимых игрушек тоже нет. Каждое изделие для мастерицы одинаково ценно.


– Выделить среди своих работ какую-то любимую или особенную я не могу – они все для меня дороги, независимо от техники и затраченного на изготовление времени. Каждая работа, когда она закончена, вызывает во мне бурю эмоций – это частичка меня, частичка моей души. Во все игрушки вложено много труда и любви! – акцентирует внимание Анжелика.


При этом она продолжает непрерывно изучать новые способы и методы рукоделия. Так, одна из последних техник, которую освоила Анжелика, – картонаж. Первым изделием стал дом: загадочный, с черепичной крышей и светящимися окнами. Затем героиня сделала картину и часы.


– Техника очень сложная, у изделий много мелких деталей. Но я справилась. Очень интересно познавать что-то новое. В будущем планирую применять в своих работах ещё и эту технику, есть задумки, – поделилась планами наша собеседница.


К слову, всем своим игрушкам Анжелика устраивает фотосессии. Создаёт антураж и подбирает красивые ракурсы. А затем размещает фото на своей странице в социальных сетях – на радость людям.


С ЛЮБОВЬЮ К ДЕЛУ


– Куклы – это моё хобби, без них я себя уже не представляю, – признаётся Анжелика.
Каждый день она уделяет творчеству один-два часа. А в выходной день может провести за рукоделием ещё больше времени. Во все поездки, в том числе на отдых, наша героиня обязательно берёт с собой материалы, необходимые для создания игрушек.


«Ты рукодельница, если за последние годы практически ни один фильм не посмотрела. Только слушала. А случайно увидев кадры из уже прослушанного десять раз фильма, удивляешься и говоришь: «Странно, не видела».


И вновь всех убеждаешь, что это ещё не склероз, – иронизирует Анжелика на своей странице в социальной сети. – Если после получения зарплаты домашние не пускают тебя в магазины для творчества… Наивные, есть ведь интернет».


По словам рукодельницы, у нее дома больше коробок, чем в обувном магазине. Вот только лежат там вовсе не туфли. Внутри спрятаны настоящие сокровища: обрезки, лоскуты, проволока и другие материалы. Но понять ценность этих вещей сможет только тот, кто горячо увлечён творчеством.
Куклы Анжелики пользуются спросом. Их покупают для украшения ёлок, декорирования интерьера и просто для того, чтобы радовали глаз.


На создание одной работы у мастерицы уходит от недели до месяца. Каждая игрушка – эксклюзив. Даже если Анжелика повторяет свои работы на заказ, готовое изделие всё равно имеет уникальные черты и отличается от своего прототипа.


– Невозможно повторить на 100% ту или иную куклу. Можно взять за основу образ, но игрушка получится совершенно другая, – рассказывает женщина. – Иногда заказчики подкидывают очень интересные образы, которые я воплощаю в своих куклах. Но предпочитаю работать по своему желанию, воплощать собственные идеи.


Насколько долговечны игрушки из ваты, текстиля и прочих нежных материалов? Как объясняет Анжелика, радовать владельца они могут очень долго. Но относиться к ним нужно бережно. А ещё необходимо иногда поправлять им «макияж».


– Как правило, при росписи лица мастер использует пастель и румяна, которые со временем могут поблекнуть. Сухие косметические продукты помогут освежить игрушку. Наберите продукт на ватную палочку и подрумяньте кукле щёчки. Тогда она вновь «оживёт», – рекомендует мастерица.
А ещё она советует периодически упаковывать игрушки в пакет и… прятать в морозилку на несколько часов. Дело в том, что стирать мягкие изделия нельзя, но холод прекрасно справляется с уничтожением микробов.


Несмотря на наличие основной работы и домашние хлопоты, бросать рукоделие Анжелика не собирается. У неё много амбициозных планов и задумок. А ещё есть профессиональная мечта, связанная с творчеством. Но её героиня предпочитает держать в тайне. Поэтому нам остаётся только пожелать ей успехов и выразить надежду на то, что мастерица чаще будет радовать зрителей своими чудесными новыми работами.

Елизавета Седых
Фото из личного архива Анжелики Березовиковой

11.04.2025
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