Сказка из детства   станет реальностью 

Когда Мадине было 10 лет, её, как и других ровесников независимости, пригласили в недельную поездку по двум самым главным городам Казахстана. Их величие ошеломило детей. Каждый ребёнок после знакомства с Астаной (ныне Нур-Султан) и Алматы испытывал гордость за свою страну и был уверен, что перед ним открыты все двери. Их Казахстан – место, где исполняются любые мечты.

Корреспондент «Рудного Алтая» узнал, как сложилась судьба маленькой Мадины, представлявшей в той поездке Восточный Казахстан. В этом году 16 декабря девушка отмечает не только День независимости страны, но и свой двадцать девятый день рождения.

Разыскать Мадину Игизбаеву удалось через одну из социальных сетей. Её профиль радует многочисленными фотографиями детей. С одного из снимков на мир открыто, с улыбками смотрят четверо позитивных ребятишек. Но сложно было поверить, что все они – богатство Мадины. Может, племянники?

– Все мои, – засмеялась девушка, услышав вопрос о детях. – Я – многодетная мама. У меня два сына и две дочки.

Мадина рассказала, что родилась в Зыряновске (ныне Алтай), в детстве много времени проводила у бабушки в посёлке Зубовск. После 10 лет жила в Усть-Каменогорске, оканчивала школу и получала профессию уже в Алматы.

– Так сложилось, что мы с мамой переехали, – говорит Мадина. – Но для меня Восточный Казахстан остаётся родным, очень люблю его, стараюсь при любой возможности приезжать в гости к родственникам.

У Мадины интернациональная семья. Муж Дильмурат Кавдунов – уйгур, сама она – казашка. Малышня периодически спорит, у кого из них какая национальность. Но родители учат их уважать, любить и считать родными оба народа. Поясняют, что от каждого из них дети могут взять самое лучшее. Кроме того, интернациональная семья – возможность освоить сразу три языка: казахский, русский и уйгурский.

Со своим будущим супругом Мадина познакомилась в 17 лет. В 18 вышла замуж, в 20 – в первый раз испытала счастье материнства.

Старшему «счастью» молодых родителей Рамилю сейчас восемь лет, младшему Салиху – только два. Дочерям Русалине и Алине – семь и шесть лет соответственно.

– Мы с Дильмуратом не планировали, что станем многодетными родителями, – поясняет Мадина, – так сложилась жизнь, но я этому очень рада. Дети – это наше всё. Они у нас равноправные члены семьи, мы советуемся с ними по всем важным вопросам. Любые планы строим только вместе с ребятишками.

У молодой семьи есть и свои традиции. Одна их них – совместные выходные. Летом родители с детьми их проводят на рыбалке, а вернувшись, угощают родственников и друзей уловом, зимой – запасаются позитивом на горке.

Молодая мама старается оградить детей от негативного влияния соцсетей и компьютерных игр. Говорит, особенно остро этот вопрос встал после перехода на дистанционное обучение. У малышни пока не хватает самоконтроля, чтобы дозировать игры, общение в интернете и просмотр мультфильмов. Именно поэтому хорошая мама всегда должна знать, чем заняты её дети, что смотрят, чем увлекаются, какие песни слушают. Только держа руку на пульсе интересов сыновей и дочек, можно вовремя и незаметно перенаправить их в нужную сторону.

Говорить о воспитании Мадина может долго. Заметно, что к материнству она подходит со всей ответственностью, не ждёт, что кто-то со стороны должен решить за неё все проблемы, которых у многодетных родителей всегда хватает.

– Приятно, что сегодня государство заботится о многодетных семьях, – говорит молодая мама. – Без всякой волокиты, с одними только свидетельствами о рождении нам оформили пособие. Каждый месяц получаем чуть больше 40 тысяч. Без очереди попали в детский сад. В школе для наших детей организовали бесплатные дополнительные занятия. Предлагали ещё и материальную помощь – продукты, одежду, но мы отказались. Супруг сказал, что мы сами способны одеть и накормить своих детей, большую семью создали осознанно, не надеясь на чью-то помощь. Но ведь кому-то эта поддержка действительно необходима. Хорошо, что у нас в Казахстане принято помогать друг-другу.

Как хорошая мама и жена, Мадина реализовала себя на 100 процентов, но в планах девушки на будущее и покорение карьерных высот. После школы она получила образование модельера-закройщика, впрочем, сегодня хотела бы работать в другой сфере.

– Когда младший сынок подрастёт, планирую пойти на курсы, – делится планами многодетная мама. – Есть интерес к косметологии. Хочу общаться с людьми, приносить им пользу, радовать их своим трудом. Возможно, приму участие в конкурсе на грантовое финансирование для начинающих предпринимателей.

Мадина верит в свои силы. Этому же учит и детей. Говорит им, что будущее в их руках. Не обходится, конечно, без казусов. Так, один из младшеньких большой любитель шашлыка, недавно заявил родителям, что мечтает стать шашлычником… Но родители понимают, что настоящая, «правильная» мечта ещё обязательно появится у каждого их ребёнка. И даже если она на первый взгляд будет казаться недосягаемой, будущее обязательно приблизит её. И лучшее тому доказательство – детские воспоминания Мадины.

Год от года Казахстан растёт, развивается, достигает поставленных целей. Те мечты и планы, о которых маленькие ровесники независимости услышали в 2001 году во время праздничной поездки в столицу от Дариги Назарбаевой и других известных политиков, сегодня уже стали реальностью. Мадина уверена, что 29 лет – замечательный возраст как для неё, так и для всей страны. Есть уже и опыт, и знания, и чёткое видение завтрашнего дня…

Оксана Сосновская

Фото из архива Мадины Игизбаевой